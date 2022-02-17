Очереди в поликлиниках и провал вакцинации: ученые объяснили, была ли готова Башкирия к «омикрону»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце 2021 года четвертая волна COVID-19 в Башкирии начала сходить на нет. Однако не успели граждане с облегчением выдохнуть, как внезапно стали поступать известия о появлении нового, более заразного, варианта ковида.

«Омикрон», как отмечают специалисты, в пять-семь раз заразнее предыдущего штамма коронавируса «дельта». Однако при нем болезнь протекает гораздо легче в случае, если человек до этого уже перенес ковид или вакцинировался.

С 29 января в республике ежедневно фиксируется антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. Ровно месяц назад, 16 января, за 24 часа ковид подхватило 235 жителей Башкирии. За последние сутки опасную инфекцию обнаружили у 4105 пациентов. Таким образом, сейчас в регионе COVID-19 стали заражаться более чем в 17 раз чаще.

«ЭТО ПОЗОР!»

Тем не менее смертность от коронавируса осталась примерно на том же самом уровне, и потому пятая волна ковида создала очень большую нагрузку на первичное врачебное звено. Многие граждане и в предыдущие волны возмущались очередями и невозможностью попасть на прием к специалистам узкого профиля. Сейчас же жалобы на огромные, тянущиеся с самой улицы очереди буквально заполонили интернет-ресурсы региональных властей.

На подмогу врачам в поликлиники республики были направлены ординаторы и учащиеся старших курсов медицинских учебных учреждений. По словам уфимского доктора Глеба Глебова, подобные меры — признак того, что власти не успели должным образом к новой волне заболеваемости.

– Чиновники выстраивают свою информационную политику таким образом, что каждый свой прокол они позиционируют как очередную победу. Свой провал в вопросе подготовки к новой волне первичного врачебного звена власти решили скинуть на молодые плечи. В нормальных условиях такого быть попросту не должно. Они отчитываются об этом как о каком-то достижении, но это же горе, это позор! – считает врач.

По мнению Глебова, для уменьшения нагрузки на поликлиники стоило организовать возле учреждений стационарные пункты для забора анализов, в которых специалисты могли бы за минимальную плату оперативно собирать материалы для выявления коронавируса.

Жители Башкирии жалуются на огромные очереди в поликлиниках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

У доктора медицинских наук, советника главы Башкирии по вопросам здравоохранения Виля Тимербулатова иное мнение на этот счет. По мнению профессора, все необходимые меры для снижения распространения нового варианта инфекции властями были предприняты. Специалист утверждает, зараженных могло бы быть ощутимо меньше, если бы многие граждане более серьезно отнеслись к рекомендациям медиков и чиновников.

– Рекомендации были и есть все те же самые, что раньше: соблюдение масочного режима, социальной дистанции и самоизоляции при первых признаках заболевания. Однако многие почему-то все же подвергали себя и окружающих риску, хотя и было еще за несколько недель известно, что «омикрон» опасен и совсем скоро он будет и у нас в Башкирии, – отметил ученый.

Доктор биологических наук Эльза Хуснутдинова считает, что такой огромный всплеск заболеваемости был в принципе неминуем.

– Естественно, избежать этого было попросту невозможно, ведь многие граждане то и дело ездят на отдых или в рабочие командировки. Само собой, все контактировали друг с другом и впоследствии заражались. А как иначе? Ведь по отдельным домам каждого человека не закроешь – это нереально, – подчеркнула генетик.

«ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВАЛЕНА»

Заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии БГМУ, профессор Марсель Туйгунов утверждает, что поспособствовало огромному всплеску заболеваемости COVID-19 в Башкирии распространение еще одной опасной инфекции.

– В связи с ситуацией с ковидом в республике в прошлом году была провалена вакцинация от гриппа. Надо понимать, что ослабленный от гриппа организм наиболее подвержен коронавирусу. Ну а если две инфекции будут действовать в тандеме и атакуют человека одновременно, иммунитет попросту не сможет вести борьбу на два фронта – у него на это просто не хватит ресурсов, – заявил Туйгунов.

Все специалисты, которые побеседовали с нами, сходятся в одном: уберечь себя и своих близких от «омикрона» граждане могут лишь соблюдая гигиену и социальную дистанцию, а также с помощью вакцины.

– Вакцинированные люди в 68 раз реже заболевают даже «омикроном». Надо отметить, что среди тех, кто попадает в тяжелом состоянии в стационар или реанимацию, нет привитых. Да, вакцина не спасает от инфицирования, но способна уберечь тяжелого протекания заболевания и смертельного исхода, – рассказал профессор Тимербулатов.

Вакцинированные граждане переносят «омикрон» легче Фото: Иван МАКЕЕВ

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ПЯТАЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ?

По словам Эльзы Хуснутдиновой в настоящее время заражается новым штаммом чрезвычайно много людей, и потому одолеть его можно лишь одним способом.

– Обследовать всех, и уж тем более посылать каждого контактировавшего с инфицированными на карантин – просто нереально – у нас экономика встанет. Поэтому пока все «омикроном» не переболеем, мы его не остановим, – отметила ученый.

Виль Тимербулатов считает, заболеваемость коронавирусом в Башкирии выйдет на плато уже совсем скоро – в конце февраля. А снижение количества заболевающих начнется уже в марте. Профессор, равно как и многие специалисты, надеется, что «омикрон» все же станет для всех так называемой «живой вакциной».

– Если сохранится этот штамм, то летом мы увидим превращение этой заразы в обычное сезонное заболевание, подобное гриппу. Ведь из-за большого количества заразившихся иммунизация населения может пройти не только за счет вакцинированных, но и переболевших, – подчеркнул доктор медицинских наук.