Новый штамм омикрон в Башкирии: что известно, у кого выявили и откуда привезли

Всех прибывших из-за эпидемиологически неблагополучных стран туристов обязательно тестируют на ковид Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирию пришел омикрон. Три зарегистрированных случая нового штамма накануне официально подтвердили в региональном Роспотребнадзоре. Известно, что все случаи новой инфекции привозные и были выявлены в уфимском аэропорту. Так омикрон-штамм лабораторно подтвердился у двух жителей республики, вернувшихся из африканской Танзании, а также у жительницы Оренбургской области, которая возвращалась вместе с внуками из отпуска в Турции. При этом в ведомстве отмечают, что все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно и в интенсивной медицинской поддержке не нуждаются. В настоящий момент все они госпитализированы, за их состоянием наблюдают врачи.

- Все контактные лица, в том числе пассажиры рейса, пилоты и контактные в семейных очагах, находятся на изоляции под наблюдением медиков. Им проводится ежедневное тестирование на короновирусную инфекцию, - подчеркнули в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Также напомним, что в уфимском аэропорту всех граждан, возвращающихся из африканских стран, Гонконга и других государств, где отмечается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, бесплатно тестируют на коронавирус. Тех, у кого выявлен вирус, отправляют на самоизоляцию и наблюдение медиков. Также все туристы обязаны заполнить специальные анкеты, а в случае неисполнения требований, им выписывают административные штрафы.

ВЫСОКИЙ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ И МИНИМУМ ТЯЖЕЛЫХ СЛУЧАЕВ

При этом Роспотребнадзор уточняет, что новый омикрон-штамм, хоть до конца не изучен, но уже доказано обладает высоким риском заражения и при этом легкой и средней тяжестью течения болезни. Тяжелые случаи при омикроне встречаются довольно редко.

На сегодняшний день омикрон-штамм зарегистрирован уже в 13 регионах России, практически все случаи заболевания привозные. В федеральном Роспотребнадзоре напоминают, что на сегодняшний день единственным способом уберечь себя и близких от заражения является вакцинация, своевременная ревакцинация, а также соблюдение социальной дистанции и обязательное ношение защитных масок.