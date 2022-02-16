В Башкирии за сутки подтвердили более 4,1 тыс. случаев COVID-19

COVID-19 в Башкирии на 16 февраля: 4,1 тыс. человек заболели, 4,2 тыс. выписались, 19 скончались

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 4 105 человек. С начала пандемии на территории республики было подтверждено более 172,7 тыс. случаев инфицирования. Об этом 16 февраля сообщил местный оперштаб.

От COVID-19 скончались еще 19 пациентов. Общее число умерших увеличилось до 4 984.

Переболели коронавирусом более 141,7 тыс. жителей республики, 4,2 тыс. из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Полностью привились от инфекции в Башкирии свыше 2,27 млн человек. Для достижения плана по вакцинации необходимо иммунизировать еще 410 тыс. граждан.