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Здоровье29 января 2022 11:06

В Башкирии за сутки заразилось COVID-19 710 человек – это очередной антирекорд

Пятая волна ковида в республике набирает обороты
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: GLOBAL LOOK

Фото: GLOBAL LOOK

В Башкирии за минувшие 24 часа коронавирусом заразилось 710 человек. Это следует из опубликованных региональным оперштабом данных. Таким образом, в республике вновь побит антирекорд по суточной заболеваемости. Прошлый был в 18 ноября, тогда за день заразился ковидом 681 житель региона.

В итоге количество подхвативших COVID-19 в Башкирии за все время пандемии достигло 130 262 человек. Одолел коварную болезнь 120 261 пациент, за последние сутки – 452 жителя республики.

Коронавирус за минувшие 24 унес жизни 17 пациентов из Башкирии, число умерших из-за ковида достигла с начала эпидемии достигло 4 725 человек.

В республике продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины получило 8 423 жителя Башкирии (всего – 2 355 929), второй – 4 471 (2 197 606).

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