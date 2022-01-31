31 января уфимцы выстроились в огромные очереди у поликлиник - объясняем, что происходит

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В Уфе в самый разгар пятой волны коронавируса у городских поликлиник вновь начали выстраиваться огромные очереди, в которых стоит по нескольку десятков человек. Свои возмущения и жалобы по этому поводу местные жители публикую в социальных сетях.

– Длиннющая очередь из больных на морозе в бокс. Все за больничным и лечением. Я на улице я 26-ой. Неизвестно еще, сколько на лестнице внутри. Телефоны в поликлинике не берут. У меня положительный ПЦР, не хочу заразить тех, кто в очереди просто с простудой, так как дальше все стоят в одной закрытой лестнице, – рассказал уфимец на личной странице главы Башкирии Радия Хабирова.

Недавно в Минздраве Башкирии «КП-Уфа» пояснили, с чем связан такой огромный наплыв пациентов. По данным пресс-службы ведомства, в понедельник люди желают поскорее открыть больничные листы, почувствовав недомогание на выходных. Обычно увеличение обращений в поликлиники наблюдается до середины недели.

Как рассказали сотрудники регионального оперативного штаба, чтобы справиться с большим наплывом заболевших, к работе в поликлиниках в настоящее время активно привлекаются ординаторы и студенты БГМУ, также учащиеся медицинских колледжей.

– В республике временно приостановили диспансеризацию и профосмотры – узкие специалисты теперь тоже будут работать с пациентами, болеющими коронавирусом, – пояснил оперштаб.