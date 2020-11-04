Каким должен быть новый мэр Уфы и кто его будет выбирать

Впервые в новейшей истории Уфа лишилась градоначальника

На днях Башкирия простилась с покойным мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, который скончался после осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом. Шестой по счету глава администрации башкирской столицы пробыл на посту всего два года и навсегда остался в памяти горожан. Не только как жертва пандемии, но и как активный борец с ее последствиями.

Но, жизнь продолжается, и в ближайшем будущем осиротевшая Уфа вновь обретет «городского голову». Прежде чем это произойдет, вероятно, пройдет немало времени: слишком уж неповоротлива бюрократическая машина.

Сначала мы попробуем разобраться, как будет проходить процедура назначения мэра, а потом вместе с экспертами подумаем, какими качествами должен обладать сити-менеджер такого большого города как Уфа.

Кстати, а вы знали, что «глава города» и мэр - это две большие разницы? Глава Уфы - это председатель Горсовета. Сегодня эту должность занимает Валерий Трофимов.

Председатель Горсовета Валерий Трофимов. Официально это именно он глава города.

КТО И КАК НАЗНАЧАЕТ МЭРА

Начиная с 2005 года мэра Уфы избирают на тайном голосовании депутаты Горсовета. Кандидатов, из числа которых они и будут выбирать сити-менеджера, предварительно отбирает специальная конкурсная комиссия. В состав комиссии входят шесть человек – троих назначают сами депутаты городского Совета, а троих – глава Башкирии.

Чтобы участвовать в конкурсе нужно быть гражданином России старше 25 лет, иметь диплом о высшем образовании, проработать хотя бы два года на руководящей должности и знать все об обязанностях мэра. Последнее будут проверять на собеседовании. По Уставу города у кандидата не должно быть проблем со здоровьем, которые помешают ему исполнять обязанности, судимостей и родственных связей с председателем Горсовета. Ну, и конечно, кандидат должен быть дееспособным.

Сам конкурс проходит довольно просто. Каждый кандидат проходит собеседование, где сдает экзамен на знание законов и особенностей работы городской администрации, а потом сдает специальный письменный тест. Затем комиссия принимает решение допускать ли претендента до итогового голосования или нет. Два года назад из 29 человек, подавших заявки на участие, до финала дошли только трое. Одним из них и был Ульфат Мустафин, подавший документы на конкурс самым последним.

Ульфат Мустафин возглавлял мэрию всего два года - с 2018 по 2020 годы. 29 октября его не стало

Будут ли депутаты выбирать мэра в этом году пока неизвестно. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе уфимского Горсовета, конкурс на должность градоначальника должен объявить его председатель Валерий Трофимов. Если депутаты поддержат эту инициативу, то станет известна дата приема документов от желающих стать седьмым мэром Уфы.

Когда пройдет ближайшее заседание «городского парламента» пока тоже неизвестно.

- Сначала состоится президиум городского Совета, где назначат дату и время очередного заседания. Затем будет сформирована повестка и круг вопросов, которые будут обсуждать депутаты, - рассказали «КП-Уфа» в Горсовете Уфы.

КЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ

С тех самых пор, как мэра Уфы стали выбирать депутаты Горсовета, эту должность непременно занимал «чиновник от ЖКХ». Посудите сами: прежде чем занять пост главы администрации, и Павел Качкаев и его преемник Ирек Ялалов, по году с небольшим успели «порулить» министерством ЖКХ Башкирии. Этакая своеобразная стажировка на республиканском уровне.

Покойный Ульфат Мустафин также сделал карьеру в ЖКХ. Правда, министром он не был, но зато поработал в качестве высокопоставленного руководителя в региональном отделении «Газпрома». С учетом масштабов этой структуры, опыт вполне сопоставимый с целым министерством.

Пример трех последних градоначальников наводит на мысль, что будущий мэр Уфы непременно должен быть «крепким хозяйственником». Разбираться в проблемах ЖКХ, знать пути их решения, иметь прочные связи с ресурсоснабжающими организациями и «открывать ногой» двери в нужных кабинетах уфимского Белого дома. И не заниматься политикой.

Объявление о старте конкурса на должность мэра должны утвердить в президиуме Горсовета Уфы

КАЧЕСТВА И ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

С последним утверждением не согласен политолог БАГСУ Николай Евдокимов. Он уверен – должность мэра Уфы по определению политическая. И он должен уметь подать себя.

- Я не верю в то, что руководители крупных городов могут быть исключительно хозяйственники, которые занимаются рутинной работой, связанной с восстановлением или развитием городской инфраструктуры. – говорит Николай Евдокимов. – Мэр крупного города, население которого превышает один миллион человек, однозначно является публичным политиком. Поэтому он должен уметь презентовать себя, уметь показать, какими качествами он обладает. При этом он должен иметь опыт управления какими-то крупными объектами. Или, по крайней мере, опыт политического управления. Чтобы население могло адекватно оценивать, кто пришел в качестве нового руководителя.

Павел Качкаев занимал пост мэра Уфы с 2003 по 2011 годы. Сейчас - депутат Госдумы от Башкирии

Как бы то ни было, все трое последних градоначальника полностью подходили под тип «крепких хозяйственников», а Ирек Ялалов еще и умел очень хорошо подать себя. Чего только стоили его еженедельные оперативные совещания в мэрии, где он разносил то своих подчиненных, то ругал самих горожан за выброшенный мимо урны мусор. Доставалось от него и бизнесу за «некрасивые» вывески и неправильный перевод на башкирский.

Уже после своей отставки с поста главы администрации Уфы, Ирек Ялалов в интервью «Комсомолке» отмечал, что на первых ролях в городе на самом деле два человека – мэр и председатель городского Совета. И кому-то из этого «тандема» неизбежно предстоит роль «хозяйственника», а кому-то – человека публичного и открытого.

-Если проанализировать систему муниципального управления в Уфе, то у нас в городе, на самом деле два руководителя. Это председатель городского совета, он же глава города, и, так называемый сити-менеджер или глава администрации. Последнего мы по старой привычке называем мэр. По моему глубокому убеждению, один из этих людей должен быть максимально открытым и публичным. Он должен объяснять горожанам какие существуют проблемы, как руководство города собирается их решать, и так далее, - говорил Ирек Ялалов в беседе с «КП-Уфа».

Ирек Ялалов был мэром Уфы с 2011 по 2018 годы. Сейчас - член Совета Федерации, сенатор от Башкирии

Безусловно, Качкаев и Мустафин на посту мэра также не выглядели чужими, но старались свести «подачу себя» к минимуму. По всей видимости, это было им не интересно. Да и Белый дом в Уфе в их время занимали совершенно другие фигуры со своим мнением насчет роли, которая отведена градоначальнику башкирской столицы.

С качествами разобрались – это хватка завхоза и шарм поп-звезды. А что с требованиями? Неужели мэром может стать каждый встречный поперечный?

Политолог Аббас Галямов, например, считает, что будущий мэр Уфы должен быть вне всевозможных кланов. Да и мыслить должен иначе.

- Главное требование - он не должен быть носителем кланового менталитета. Это главная беда башкирской политики - когда должность воспринимается как рычаг с помощью которого ты отодвигаешь от власти и бюджетных потоков «чужих» и тащишь туда «своих». Значительная часть усилий республиканского политического класса тратится именно на это, а не на решение проблем избирателей. Исключения есть, но они пока что редкость, - подчеркнул политолог.

С 2005 года мэра башкирской столицы избирают депутаты городского Совета

Политолог Арсен Нуриджанов считает, что будущий уфимский сити-менеджер должен иметь креативный взгляд на развитие города.

- Это прежде всего должен быть лидер, имеющий собственный креативный взгляд на развитие города. Некоторые считают, что это должен быть хозяйственник, прошедший школу ЖКХ. Но мы видим сплошь и рядом, что выходцы из ЖКХ, не в состоянии подняться над утилитарными вопросами. Конечно, очень важными для города, но все же не основными. Иначе мы бы не лицезрели уродующую город набережную, вакханалию с выездом из города в районе Монумента дружбы, и неумной попыткой воткнуть третий мост, при невозможности расширить автомобильный поток. А также несуразно организованном движении транспорта в центре, варварской вырубкой деревьев, и втыканием во дворы точечной застройки. И еще много другого, говорящего нам, что городом управляют временщики, а не просвещенные градоначальники.

Все-таки, задача думать и делать город краше и лучше, а вопросами ЖКХ должны заниматься замы. Ну это конечно, если есть опыт правильного руководства, делегирования и постановки задач подчиненным, и прочего чем должен обладать менеджер-мэр, - подчеркнул в беседе с «КП-Уфа» Арсен Нуриджанов.

КСТАТИ

Пока депутаты Горсовета Уфы не собрались, чтобы объявить о новом конкурсе на должность мэра, временно исполняющим обязанности главы администрации будет Радмил Муслимов. Незадолго до болезни Ульфата Мустафина он стал первым вице-мэром, сменив на посту Салавата Хусаинова. Последний покинул мэрию после избрания депутатом Курултая.

Согласно Уставу города Уфы, сити-менеджера назначают максимум на тот срок, что заседают депутаты городского Совета. Это значит, что как только пройдут новые выборы, конкурс на пост мэра придется назначать заново. А следующие выборы «городского парламента» у нас по графику в сентябре 2021 года. Будут ли власти Башкирии дожидаться обновления Горсовета или согласятся провести конкурс дважды за год? Поживем - увидим.