Горсовет Уфы утвердил в должности сити-менеджера башкирской столицы ишибмайского бизнесмена Сергея Грекова. Чуть менее месяца назад его назначили врио главы администрации, а сегодня, 15 января, его окончательно утвердили в должности. Всего на заседание прибыли 32 депутата при кворуме в 19. За кандидатуру Грекова проголосовали единогласно.На заседании Горсовета Уфы, по итогам которого депутаты выбрали мэра, присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров, руководитель его администрации Александр Сидякин, вице-премьер правительства республики Азат Бадранов и прокурор Уфы Сергей Воронов.Как известно, в конкурсе на должность сити-менеджера Уфы участвовали 12 человек. После собеседования с членами конкурсной комиссии количество претендентов на кресло градоначальника сократилось до пяти. Все они сдали экзамен на знание законов, и вышли в «полуфинал». Конкуренцию Сергею Грекову составили начальник управления мэрии Уфы по взаимодействию с институтами гражданского Уфы Артур Гафаров, замдиректора ПАО «ОДК-УМПО» Алексей Слепнев, гендиректор АО «БПО «Прогресс» Марат Тимиров и депутат Курултая Башкирии Рустам Хафизов.На последнем этапе отбора двоих кандидатов отсеяли члены конкурсной комиссии. В итоге, в финал вышли три кандидата: Сергей Греков, Алексей Слепнев и Артур Гафаров.Перед голосованием каждый кандидат выступил с обращением к депутатам Горсовета и жителям башкирской столицы. В своих выступлениях они представили свою программу развития города и собственное видение решения накопившихся проблем.Стоит отметить, что полномочия нынешнего главы администрации истекают в сентябре 2021 года. Все потому, что по уставу города сити-менеджера назначают максимум на срок полномочий депутатов Горсовета. А в этом году пройдут новые выборы и, соответственно, новый состав городского Совета должен избрать нового мэра. Сохранит ли свою должность Сергей Греков или нет, узнаем осенью.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Любит религию, лыжи и воспитывает семерых детей: что известно о главном кандидате на пост мэра УфыВ ближайшее время его должны представить официально [подробности]