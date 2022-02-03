Родные не теряют надежды: вспоминаем тех, кто пропал при загадочных обстоятельствах в Башкирии

Об этих людях уже нет никаких новостей уже несколько лет. Фото: соцсети

3 февраля в России отмечается День без вести пропавших людей. К сожалению, в Башкирии тоже есть случаи таинственных исчезновений, надо которыми ломают головы правоохранители уже много лет, и лишь только родственники продолжают надеяться и верить в чудо. «Комсомолка» вспомнила самые загадочные истории пропавших: внимательно вглядитесь в их лица. Ведь до сих пор остается шанс, что они живы и находятся рядом с нами.

ВАДИМ КЛАССЕН

23 июня 2015 года в Башкирии при весьма загадочных обстоятельствах пропал Вадим Классен. Парень вместе с друзьями отправился в туристический поход на Инзерские зубчатки, но на обратном пути натер ногу и отстал от компании. Позже поисковики и сыщики от и до прочесали территорию тайги, где пропал Классен, но нашлись только его старые кроссовки. Ни тела, ни следов крови, ни личных вещей Вадима, включая его туристический рюкзак, найти не удалось.

Вадим Классен натер ногу и отстал от группы, оставшись в лесу. Фото: соцсети

Следователи рассматривали сразу несколько версий: парня могли задрать дикие медведи, которых в тайге очень много. Поскольку родным парня не раз поступали сообщения, что Вадима видели в том или ином уголке Башкирии, не исключался вариант, что он потерял память и теперь живет где-то в глухой деревушке, никем не узнанный.

Тем временем родители Вадима Классена по-прежнему хранят надежду, что появится хоть какая-то весточка о судьбе их сына. Они даже наняли адвоката, который следил за ходом расследования уголовного дела, но пока никаких зацепок нет.

Приметы: рост 183 см, крепкого телосложения, волосы черные, на тот момент коротко стриженные, на висках имелись седые волосы, глаза серого цвета, нос прямой, имеются шрамы на руках.

Был одет в кепку цвета хаки, синие ветровку и футболку, бриджи джинсовые цвета хаки, серые кроссовки.

АРТУР ГАЗИЕВ

30 января 2018 года в Уфе пропал 19-летний студент Нефтяного университета Артур Газиев. Как вспоминают родные парня, ничего предвещало беды. В день пропажи Артур вел себя совершенно обычно, разговаривал с родителями по телефону, после чего сказал, что ему нужно отлучиться в магазин, вышел из общежития и… пропал. В комнате студента нашли его личные вещи и ноутбук. По последнему сигналу мобильного удалось установить, что Артур добрался до остановки «Фирма Мир», после чего телефон оказался выключенным.

Артур Газиев вышел в магазин, но выключил телефон и ушел в неизвестном направлении. Фото: соцсети

Уже вскоре к поиску пропавшего парня подключились полиция, следователи, волонтеры и сотни неравнодушных уфимцев и жителей республики. Проверялись абсолютно все версии, Артура даже искали в заброшенных домах и лесных массивах под Белебеем, но нигде не нашлось даже единой зацепки, куда мог деться парень.

С момента пропажи Артура Газиева прошло уже четыре года, но его родители по-прежнему не теряют надежду увидеть сына в живых.

Приметы: рост около 170 см, телосложение худощавое, зеленые глаза, темные отросшие волосы.

Был одет: в темно-синюю тканевую куртку с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки с черным носом.

ЕВГЕНИЙ ГАЛУШЕВ

22 февраля 2018 года в Салавате пропал 23-летний Евгений Галушев. Как рассказали родственники парня, в тот день он приехал с приятелем в гости в село Зирган, чтобы отметить 23 февраля. Вот только дружеская посиделка закончилась ссорой, после чего разозленный Евгений взял деньги, документы и мобильный телефон и отправился в сторону реки Белой. С тех пор его больше никто и не видел.

Евгений Галушев повздорил с приятелем и ушел в сторону реки, больше его никто не видел

Волонтеры и полицейские долго прочесывали все ближайшие окрестности и саму реку, но никаких следов Евгения им так и не удалось найти и по сей день.

Был одет в черную куртку, темные джинсы. На левой кисти татуировка «За ВДВ».

ГЕННАДИЙ СЫЧКОВ

Еще одно таинственное исчезновение произошло в конце 2020 года в Мелеузовском районе. 27 декабря 34-летний Геннадий Сычков отправился на рабочий корпоратив в деревню Новая Казановка, а после праздника вышел на улицу, но до дома уже так и не добрался.

Геннадий Сычков вышел на улицу после корпоратива, но до дома так и не добрался

Как рассказали родственники Геннадия, он вышел из кафе около 21.00 немного навеселе, хотел позвонить племяннику, чтобы тот подвез его до дома, но забыл телефон на банкете, поэтому пошел пешком в сторону деревни Николаевка. Когда утром Геннадий так и не появился дома, его родные забеспокоились и обратились в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесали все окрестности и леса, но никаких следов мужчины не нашли. Опрошенные жители деревень также пожимали плечами: никто из них Геннадия не видел.

С тех пор прошло уже два года, однако родные пропавшего не теряют надежды. Даже если бы мужчина замерз, его тело бы уже давно нашли, но этого так и не произошло.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, овальное лицо, русые прямые волосы, светлые глаза.

Был одет: длинная темная куртка с капюшоном, синие джинсы, бежевый свитер, коричневые ботинки.

АРТЕМ МАЗОВ

Эта шокирующая история потрясла Башкирию в конце октября 2019 года. 37-летний уфимец Артем Мазов после ссоры из-за предстоящего развода с женой собрал своих сыновей - пятилетнего Вячеслава и восьмилетнего Илью, якобы на прогулку, а сам усадил их в машину и уехал в неизвестном направлении. Позже брошенный автомобиль нашли рядом с санаторием «Речные зори», а возле берега сыщики наткнулись на надувной матрас, принадлежавший семье. Позже по камерам удалось установить, что по пути Артем с детьми заезжал в магазин, где купил моток веревки…

Всех жителей республики волнует вопрос - жив ли Артем Мазоа

Почти 9 месяцев шли поиски пропавших. Все надеялись, что отец с детьми где-то скрывается, чтобы проучить жену, но чуда не произошло. 19 июня тела братьев обнаружили в воде местные рыбаки – в Уфимке нашли 8-летнего Илью, а возле острова Козарез – маленького Славу. Самого Артема Мазова так не удалось найти до сих пор.

У следователей по-прежнему остаются две версии, что могло произойти с мужчиной. Первая, что после расправы с сыновьями он покончил жизнь самоубийством, и его тело до сих пор находится где-то на дне реки. Вторая – что Артем Мазов жив и теперь где-то скрывается от правосудия. В любом случае, поиски мужчины продолжаются.

Приметы: рост 186 см, худощавое телосложение, серые глаза.

Был одет в черную куртку, синие джинсы и серые ботинки.