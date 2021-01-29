Что известно о судьбе Вадима Классена, которого друзья бросили в горах Башкирии, спустя 6 лет

Находились и те, кто утверждал, что видели Вадима в разных уголках Башкирии, но ни одна из версий не подтвердилась

23 июня 2015 года в Башкирии при весьма загадочных обстоятельствах пропал Вадим Классен. Парень вместе друзьями-туристами отправился в поход на Инзерские зубчатки, но на обратном пути якобы натер ногу, отстал от группы и так не вышел обратно из леса. Территорию зубчаток вдоль и поперек прочесали поисковики и спасатели, следователи возбудили уголовное дело по убийству, а приятелей Классена, которые были с ним в походе, несколько раз допросили на полиграфе. Все было бесполезно: никаких зацепок. Через несколько дней были найдены только старые кроссовки, принадлежащие парню, но ни его тела, никаких личных вещей, включая огромного рюкзака с палаткой не было найдено.

Родители Вадима Классена очень тяжело переживали потерю сына, отец Юрий Классен, который жил со своей второй семьей в Германии, даже нанял адвоката, чтобы тут общался со следователями в Уфе. Но все бесполезно: уголовное дело то приостанавливали, то возобновляли снова, но от самого Вадима не было никаких известий. Находились и те, кто утверждал, что якобы видел Вадима в разных уголках Башкирии, но ни одна из версий в итоге так и не подтвердилась.

Вокруг Инзерских зубчаток - сплошная тайга и множество диких голодных медведей

«МЕДВЕДЬ ЧУЕТ ЗАПАХ КРОВИ ЗА МНОГО КИЛОМЕТРОВ»

- Это одно из самых загадочных и удивительных дел, с которыми мне приходилось сталкиваться. Очень странно, когда пропадает человек, и за столько лет вообще невозможно ничего узнать про его судьбу. Я сам выезжал на место, где а последний раз видели Вадима, опрашивал его друзей… Лично у меня две версии, что могло все же произойти с парнем. Первая – его задрал медведь. Это же глухая непроходимая тайга. На Инзерских зубчатках очень много диких медведей, которые чуют запах крови и мертвечины за много километров, после нападения медведя тело можно и не найти потом – ничего просто и не останется.

Второй вариант, который тоже имеет мест быть – возможно, парень потерял память и живет сейчас где-нибудь в глухой глубинке, и никто не знает, кто он такой на самом деле. А может, его вообще держат в рабстве? Такое тоже нельзя исключать, ведь подобные случаи не редкость в нашей республике. Поэтому историю Вадима Классена нельзя забывать. Вдруг, кто-то увидит его фотографию и опознает. Что касается родителей Вадима Классена, то они, конечно, очень тяжело переживают до сих пор потерю сына, но в глубине души все же не теряют надежду найти его живым… - говорит представитель семьи Классенов Альберт Хайруллин.

Приметы: рост 183 см, крепкого телосложения, волосы черные, на тот момент коротко стриженные, на висках имелись седые волосы, глаза серого цвета, нос прямой, имеются шрамы на руках.

На момент исчезновения был одет в кепку цвета хаки, синие ветровку и футболку, бриджи джинсовые цвета хаки, серые кроссовки.

Если вы располагаете достоверной информацией о местонахождении Вадима, сообщите в Отдел МВД России по Белорецкому району по телефонам: 8 (34792) 4-01-86, 8964-954-40-80 или 02, либо в ближайшее отделение полиции.