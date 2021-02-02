Что сейчас известно о судьбе студента Артура Газиева, который пропал из общежития в Уфе три года назад

Студент не взял с собой никаких личных вещей кроме телефона, но и его он ни разу не включил

30 января 2018 года 20-летний Артур Газиев пропадает из общежития Нефтяного университета в Уфе. Студент не взял с собой никаких личных вещей кроме телефона, но и его он ни разу не включил. Установить местоположение с помощью мобильника не вышло. Уже на следующий день на его поиски вышли сотни волонтеров, к розыску подключилась полиция. Несмотря на усиленные поиски, найти его так и не удалось. Никакой зацепки, вещей и следов.

«КП-Уфа» пообщалась с отцом Артура Робертом и узнала, как сейчас обстоит ситуация с поисками.

- Со следственного комитета нам уже давно не звонят. Зато изредка вспоминают волонтеры – летом «Лиза Алерт» проводили рейд, искали тех, о ком нет вестей уже давно, в том числе и Артура. Также звонил Павел Нестеров поисковик, тоже узнавал, нет ли новой информации по Артуру, - рассказал Роберт.

Мужчина отметил, что они с супругой продолжают верить и ждать своего сына.

Приметы: рост парня составляет примерно 170 сантиметров. Телосложение худощавое, глаза зеленого цвета, волосы темные, отросшие.

Был одет в темно-синюю тканевую куртку с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки с черным носом.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении Артура, сообщите по следующим номерам: 8-927-969-89-19 (волонтеры) или 02, 102.