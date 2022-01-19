Нападение на ребенка и освобождение гонщика-мажора: самые громкие ЧП, произошедшие в Башкирии на прошлой неделе

К счастью, медицинская помощь понадобилась только одной пассажирке автобуса

Прошлая неделя в Башкирии отличилась сразу несколькими громкими событиями: в Уфе мужчина напал на ребенка, вышел на свободу скандальный уличный гонщик, а горе-водитель протаранил сразу 4 автомобиля. Вспомним, какие ЧП обсуждала вся республика.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ПРОТАРАНИЛ 4 МАШИНЫ

В Уфе 10 января пьяный водитель за рулем вазовской «четырнадцатой» протаранил четыре машины и попытался скрыться. Как сообщили в региональном ГИБДД, мужчина петлял по дворам на Первомайской, где сначала врезался в припаркованные «Фольсваген Поло» и «Хендай Солярис». После водитель попытался скрыться с места ДТП, но вместо этого въехал во встречные «Рено Аркана» и «Сузуки»: от удара последнюю выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Ларгус» и «Ладой XRAY».

К счастью, в аварии никто не пострадал. Прибывшим дородным полицейским горе-водитель объяснил, что выпил пива. Также выяснилось, что 44-летний уфимец уже не впервые садится за руль в пьяном виде, поэтому сейчас ему грозит уголовная отвественность.

УФИМЕЦ ВЗЯЛ В ЗАЛОЖНИКИ ЗНАКОМУЮ И ЕЕ СЫНА

13 января житель Стерлитамака, вооруженный ножом и газовым баллончиком, ворвался в дом к своей знакомой, где она проживала с 10-летним сыном, и взял их в заложники. Мальчик смог написать о случившемся своему дяде, а тот сразу обратился в полицию. Стражи порядка почти час уговаривали мужчину открыть дверь и только после угрозы, что ее взломают, дебошир все же сдался.

Задержанным оказался ранее судимый 27-летний уроженец Оренбургской области. Мотивы его поступка сейчас выясняют полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС ВРЕЗАЛСЯ В ЭКСКАВАТОР

14 января на трассе в Кармаскалинском районе пассажирская «Газель», ехавшая из Стерлитамака в Уфу, превысила скорость и въехала в экскаватор, который двигался по краю обочины. В автобусе находились 12 пассажиров, к счастью, медицинская помощь понадобилась только одному из них. По факту аварии дорожные полицейские начали разбирательство.

СКАНДАЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ ГОНЩИК ВЫШЕЛ НА СВОБОДУ

Скандально известный уфимский уличный гонщик Артур Газизов, которого в свое время пытался поймать экс-главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов, вышел на свободу. Напомним, в ноябре 2020 года Артур Газизов за рулем «Mercedes-Benz» устроил «гонки» с сотрудниками ГИБДД и сбил одного из инспекторов. Позже полицейские обнаружили его элитную иномарку брошенной на обочине, а сам водитель сбежал. В итоге гонщика объявили в федеральный розыск и вскоре нашли и задержали. В мае 2021 суд приговорил его к 3 годам в колонии строгого режима. Однако уже спустя 8 месяцев по не озвученной пока причине гонщик уже освободился из колонии.

ПЬЯНЫЙ УФИМЕЦ НАПАЛ НА РЕБЕНКА

В Уфе пьяный мужчина напал на ребенка и попытался его ограбить. На крики мальчика отреагировали прохожие, которые отбили его у дебошира. инцидент произошел днем 13 января на улице Сергея Вострецова . Очевидцы рассказали, как мужчина схватил подростка и начал требовать у него телефон и деньги. После того, как вмешались прохожие, нападавший отпустил свою жертву и попытался убежать, но был задержан полицейскими в соседнем дворе. На него оформили административный протокол за пьяное состояние в общественном месте, а мать мальчика написала заявление. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.