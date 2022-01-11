В Уфе пьяный водитель протаранил четыре машины и попытался скрыться

фото: ГИБДД РБ

В Уфе 10 января пьяный водитель за рулем вазовской «четырнадцатой» протаранил четыре машины и попытался скрыться. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Нетрезвый 44-летний мужчина устроил аварии в дневное время. Сначала в одном из дворов по улице Первомайской он врезался в припаркованные Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Затем автомобилист выехал уже на дорогу Первомайской, где протаранил попутные Renault Arkana и Suzuki SX4 – от удара последнюю выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Ларгус» и «Ладой XRAY.

В происшествиях обошлось без пострадавших. Впоследствии водителя отечественной легковушки задержали сотрудники ГИБДД. Они-то и выяснили, что мужчина оказался пьяным – алкотестер показал 1,100 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На вопрос инспектора о том, почем он сел нетрезвым за руль, автомобилист объяснил, что «так бывает иногда». Он пояснил, что перед тем как сесть в машину выпил пиво.

– Водитель в декабре прошлого года уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, ему грозит уголовная ответственность. В настоящее время мужчина задержан, автомобиль помещен на штрафстоянку. По фактам ДТП начато разбирательство, – передали в региональной ГИБДД.