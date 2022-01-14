Под Уфой автобус «Газель» с пассажирами столкнулся с экскаватором Hyundai

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 14 января, на трассе Уфа-Оренбург в Кармаскалинском районе Башкирии столкнулись пассажирский микроавтобус и экскаватор. В ГИБДД республики сообщили об одном пострадавшем.

В дорожной полиции передали, что ДТП случилось в двенадцатом часу дня. Микроавтобус «Газель», в котором сидели восемь пассажиров, ехал из Уфы в сторону Стерлитамака. Во время поездки водитель не обеспечил безопасную скорость движения и врезался в экскаватор Hyundai, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части.

фото: ГИБДД РБ

В ДТП пострадал один человек – за медицинской помощью обратилась пассажирка автобуса. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.