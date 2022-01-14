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Происшествия14 января 2022 4:15

Мажор Артур Газизов, которого ловил главный гаишник Башкирии, вышел на свободу

Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: СКР по Башкирии

Фото: СКР по Башкирии

Как стало известно «КП-Уфа», скандально известный уличный гонщик Артур Газизов, которого в свое время пытался поймать тогда еще главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов, вышел на свободу. Об этом сообщает собственный источник «Комсомолки», знакомый с ситуацией.

Напомним, в ноябре 2020 года 25-летний Артур Газизов за рулем своего «Mercedes-Benz» устроил «гонки» с сотрудниками ГИБДД. Дорожные полицейские тогда смогли остановить его, но он лишь нажал на газ и сбил одного из инспекторов. Уезжая с места ДТП парень врезался в дорожное ограждение, а чуть позже полицейские обнаружили его элитную иномарку брошенной на обочине – водитель сбежал, предварительно скрутив номера.

К поискам гонщика незамедлительно подключились сотрудники ГИБДД, в том числе, на тот момент руководитель ведомства Динар Гильмутдинов. Газизова объявили в федеральный розыск и вскоре нашли и задержали. В мае 2021 года он предстал перед судом и был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По словам источника «КП-Уфа», накануне Артур Газизов освободился из колонии. Пересмотрел ли суд его приговор или он вышел по другой причине, собеседник не сообщил.