В Стерлитамаке вооруженный мужчина удерживал в квартире женщину и ее 10-летнего ребенка

фото: МВД Медиа

Сегодня утром, 13 января, в квартире жилого дома в башкирском городе Стерлитамаке вооруженный мужчина удерживал женщину и ее 10-летнего ребенка. Об этом сообщило МВД Медиа.

В дежурную часть обратился брат потерпевший. Он рассказал о тревожном сообщении, полученном от племянника: мальчик написал о том, что в квартиру, где он живет с 32-летней мамой, проник ее знакомый с газовым баллончиком и ножом.

К дому по улице Шафиева, где удерживали семью, были направлены несколько экипажей полиции и следственно-оперативная группа.

– Полицейские вступили в переговоры с правонарушителем. На неоднократные требования открыть дверь он не отреагировал. Лишь после того, как ему сообщили, что дверь будет взломана, он позволил хозяйке открыть квартиру.

Изъятый у задержанного нож // фото: МВД Медиа

Полицейские изъяли у мужчины оружие. Задержанным оказался 27-летний уроженец Оренбургской области – ранее его неоднократно судили, в том числе за кражи. Он вышел из тюрьмы в августе 2021 года. Сейчас злоумышленник находится в городском Управлении МВД. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.