Трупный порошок, супервидеокарты и цветы от Моргенштернов: самые необычные госзакупки Башкирии

Все госзаказы необходимо проводить через процедуру госзакупок Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2014 году был принят закон 44-ФЗ, который строго регламентирует порядок покупки предметов или услуг органами власти. Поставщика выбирают через сложную систему, включающую аукцион. Все закупки госпредприятий размещают в открытом доступе на специальном сайте.

В нашем материале мы собрали самые необычные траты государственных учреждений, которые попали в поле зрения корреспондентов «КП-Уфа».

СУХИЕ ДУХИ С ЗАПАХОМ ТРУПА

В августе 2021 года МВД республики разместило информацию о поисках поставщика «химических имитаторов трупных запахов человека» за 37 тысяч рублей. В набор входят несколько небольших контейнеров с порошками, имитирующими запахи горелой, разлагающейся и мумифицированной плоти человека. Подобные вещества используют для обучения кинологических собак. Контракт в итоге заключили с компанией «Лаборатория средств индикации».

ЦВЕТЫ ОТ МОРГЕНШТЕРНОВ

Хозуправление, которое обслуживает мероприятия топ-чиновников Башкирии, в декабре 2021 года заключило контракт на 2,9 миллионов рублей с тетей известного рэпера Моргенштерна. Родственница сбежавшего из России музыканта должна будет целый год поставлять цветы на все важные мероприятия руководства Башкирии. Стоимость каждого букета – от 2,8 до 38 тысяч рублей.

СУПЕРВИДЕОКАРТЫ ДЛЯ УГАТУ

В конце года руководство УГАТУ заключило тендер на поставку самых дорогих видеокарт в мире. Ситуация выглядит необычной на фоне того, что всему миру сейчас наблюдается ошеломляющий рост цен на такие девайсы из-за популярности майнинга криптовалюты. Всего на четыре карточки Nvidia A100 и дополнительные девайсы вуз потратил порядка 12 миллионов рублей. Подобные видеокарты чаще всего используют для сложных вычислений.

КРОВЬ БАРАНОВ

Уфимский онкодиспансер заказал доставку 120 пробирок с бараньей кровью вовсе не для того, чтобы проводить таинственные ритуалы. Медики помещают в питательную среду микроорганизмы и следят за их активностью. Покупка 600 миллилитров стерильной крови парнокопытных обошлась больнице в 264 тысячи рублей.

АНДРОИД ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Небольшая библиотека из села Наумовка рядом со Стерлитамаком оформила закупку робота-помощника на 648 тысяч рублей. Трехколесный девайс умеет разговорить, передвигаться по залу и отвечать на вопросы посетителей. Говорящую машину нарекли Наумом в честь пророка – она уже работает в модульной библиотеке села.