Сродница рэпера Моргенштерна будет поставлять цветы для праздников руководства Башкирии

Фото: https://www.instagram.com/morgen_shtern/

Тетя рэпера Моргенштерна Наталья Моргенштерн выиграла госконтракт на поставку цветов для руководства Башкирии.

Как стало известно «КП-Уфа», конкурс на поставку цветочных композиций для мероприятий руководства республики выиграла компания «Николь», зарегистрированная на Наталью Моргенштерн - тетю известного рэпера из Уфы.

Согласно документам закупки, родственница музыканта будет весь год поставлять цветочные композиции для мероприятий, которые организовывает руководство республики. Среди лотов – протокольные и поздравительные букеты, а также траурные композиции. Цветы должны оперативно доставлять во все районы и города Башкирии. Самое долгое время доставки – не больше семи часов от Уфы (для населенных пунктов, расположенных в 550 км от столицы). Стоимость букетов – от 2,8 до 38 тысяч рублей. Всего годовой контракт оценили в 2,9 миллионов рублей. Наталья Моргенштерн также выигрывала похожие конкурсы от Хозуправления с 2019 года.