Онкодиспансер Башкирии закупает 120 флаконов с бараньей кровью – объясняем для чего Фото: Мария ЛЕНЦ

Республиканский онкодиспансер покупает 120 флаконов с охлажденной кровью баранов.

Информацию о закупке необычных реагентов для нужд онкодиспансера разместили на официальном сайте 16 февраля. Из документации понятно, что охлажденная стерильная кровь барана необходима медикам для того, чтобы проводить исследования – выяснять активность микроорганизмов в питательной среде.

Известно, что всего медикам необходимо 120 флаконов с кровью, каждый объемом не менее 50 мл. Всего на стерильную кровь баранов в диспансере готовы потратить порядка 264 тысяч рублей. Подвести итоги закупки должны после праздников – 25 февраля 2021 года.