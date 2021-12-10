БашГУ закупает самые дорогие видеокарты в мире почти на 4 миллиона рублей

В БашГУ закупают дорогие видеокарты Nvidia Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БашГУ объявил о закупке четырех Nvidia A100 – самых дорогих видеокарт, которые сейчас вообще можно купить.

Необычную закупку разметили на специализированном сайте 7 декабря. Предполагается, что университет найдет поставщика, который продаст вузу сразу 4 видеокарты Nvidia 100 на 40 гигабайт, подключаемых по шине PCI-E. Вместе с ними также приобретаются пять мощных вычислительных узлов и один коммутатор. Общая стоимость «железа» - 11,7 миллионов рублей.

Для каких конкретно задач будет использоваться такая сборка в Уфе пока неизвестно. Судя по описанию производителя, самые дорогие видеокарты в мире применяют при работе искусственного интеллекта и обработке большого количества информации.

По вычислительной мощности видеокарты Nvidia A100 во много раз опережают ближайших конкурентов с розничного рынка девайсов. Тем не менее, использовать их можно лишь в специфических приложениях для научной работы. На сегодняшний день серия Nvidia A100 это самые дорогие видеокарты в мире.