Сельская библиотека из Башкирии решила купить робота за 650 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сельская библиотека из села Наумовка в Стерлитамакском районе Башкирии покупает себе робота за 648 тысяч рублей.

Жители села Наумовка в скором времени смогут пообщаться с самым настоящим роботом прямо в своей сельской библиотеке. В рамках нацпроекта «Культура» в руководстве библиотеки успешно выбрали поставщика «мобильного интерактивного робота R.Bot 100 Plus» - его приобретут за 648 тысяч рублей.

Необычный трехколесный девайс будет работать на базе обычного компьютера с процессором от Intel. Автономный робот может преследовать собеседников и говорить с ними на простые темы или обрабатывать поисковые запросы. Также новинка сможет фотографировать посетителей библиотеки или записывать видео.

Управлять роботом можно через голосовые команды или с помощью дисплея на корпусе. В программном обеспечении должны быть использованы логотипы нацпроекта «Культура».

На момент написания заметки из открытых источников невозможно выяснить, когда в библиотеку должны привезти чудо-девайс.