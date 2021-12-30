Кто может стать новым мэром Уфы вместо Сергея Грекова

В наш список попали совершенно разные люди Фото: Светлана Садыкова, gsrb.ru и instagram.com/ratmir.mavliev

Так уж вышло, что после ухода Ирека Ялалова должность мэра Уфы не задерживается надолго за одним человеком. Ульфат Мустафин скончался от коронавируса, отработав лишь два года. В конце 2021 года появилась информация о скорой отставке его преемника Сергея Грекова. Примечательно, что сам мэр не стал опровергать эту информацию, а лишь заявил, что вовсю готовит город к новогодним праздникам.

Из-за этого не стоит исключать, что в 2022 уфимцам представят нового градоначальника. В преддверье Нового года мы решили составить список кандидатов на пост мэра башкирской столицы. Попали туда совершенно разные персонажи.

РАТМИР МАВЛИЕВ

32-летний сын успешного бизнесмена сейчас возглавляет Нефтекамск, а год назад его называли одним из главных конкурентов Грекова на пост мэра. За последнее время Нефтекамск стал одним из самых прогрессивных городов республики, поэтому нынешнюю карьеру Мавлиева можно назвать трамплином для работы в столице. Также ранее он успел поработать советником главы Альметьевского района Татарстана. Уфа может стать для Мавлиева прекрасным местом для реализации карьерных амбиций, как это ранее было с Павлом Качкаевым и Иреком Ялаловым.

ИЛВИР НУРДАВЛЯТОВ

Не стоит сбрасывать со счетов чиновников, долгое время проработавших в структуре уфимской администрации. 46-летний Нурдавлятов идеальный пример того самого «крепкого хозяйственника». С 2006 года он прошел путь от работника ЖРЭУ до главы Советского (в 2018) и Кировского (с 2019) районов Уфы. Такой кандидат на пост мэра уж точно знает, как работать с коммунальщиками и решать городские проблемы.

РИНАТ БАШИРОВ

Не исключено, что кресло мэра займет очередной соратник Радия Хабирова. Опытный 53-летний чиновник Баширов покинул пост в администрации главы региона летом 2021 года и стал генеральным директором ХК «Салават Юлаев». Нет сомнений в том, что Баширов прекрасно разбирается в хоккее, но такой дауншифтинг для экс-сотрудника администрации Кремля и Хабирова выглядит как минимум странно. Пост мэра Уфы для Баширова выглядит перспективной должностью, учитывая предпочтения руководства республики.

УРАЛ КИЛЬСЕНБАЕВ

39-летнего Кильсенбаева можно назвать «универсальным солдатом» - он успел поработать как в городских (глава Советского района с 2015 по 2018), так и в республиканских органах власти (с 2018 управление главы РБ и администрации главы РБ). Работа с городскими проблемами не будет для Кильсенбаева в новинку, и при этом он сохранит хорошие отношения с чиновниками регионального ровня.

ДЕНИС НАЗАРОВ

Под конец разбавим нашу подборку еще одним молодым кандидатом на пост мэра Уфы. 32-летний сын премьер-министра Башкирии сейчас трудится депутатом Курултая и руководит крупными семейными бизнес-проектами. Денис Назаров помогал организовывать работу местных властей в родном Сибае, поэтому муниципальная должность не станет для него неожиданностью. Выбор такого кандидата сможет неплохо «омолодить» уфимскую мэрию, при этом оставив ее хороших отношениях с республиканскими властями.