Хабиров назвал сменщика Рината Баширова, который ушел управлять «Салаватом Юлаевым»

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Урал Кильсенбаев стал первым заместителем руководителя администрации Радия Хабирова.

За внутреннюю политику в администрации главы республики с момента прихода к власти Хабирова отвечал 53-летний Ринат Баширов, который долгое время работал с руководителем региона в Москве. Также Баширов негласно курировал развития республиканского хоккея. Весной 2020 года появилась информация о том, что чиновник вскоре покинет администрацию Хабирова. Летом 2021 года Ринат Баширов официально стал новым генеральным директором «Салавата Юлаева».

Сейчас за разрешение всех «острых» моментов в администрации Хабирова будет отвечать бывший глава Советского района Уфы 39-летний Урал Кильсенбаев. Также Кильсенбаев занимал должность заместителя руководителя администрации Хабирова. С приставкой «первый» чиновник получил повышение.