Администрацию Кировского района Уфы возглавил Илвир Нурдавлятов

СЕГОДНЯ 07:16 2019-02-24T07:16:32+03:00

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В Уфе назначили нового главу Кировского района. Им стал Илвир Нурдавлятов, который с ноября прошлого года возглавлял администрацию Советского района, а до этого занимавший пост первого замглавы района.

Как сообщает ИА «Башинформ», Илвир Нурдавлятов прекрасно разбирается в сфере жилищно-коммунального хозяйства, имеет отличный опыт на руководящих должностях. Ранее чиновник уже работал в сфере ЖКХ Кировского района и имеет представление о существующих проблемах и путях их разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU