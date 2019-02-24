Администрацию Кировского района Уфы возглавил Илвир Нурдавлятов
Ранее чиновник был главой Советского района города
Фото: ИА "Башинформ"
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В Уфе назначили нового главу Кировского района. Им стал Илвир Нурдавлятов, который с ноября прошлого года возглавлял администрацию Советского района, а до этого занимавший пост первого замглавы района.
Как сообщает ИА «Башинформ», Илвир Нурдавлятов прекрасно разбирается в сфере жилищно-коммунального хозяйства, имеет отличный опыт на руководящих должностях. Ранее чиновник уже работал в сфере ЖКХ Кировского района и имеет представление о существующих проблемах и путях их разрешения.
ИСТОЧНИК KP.RU