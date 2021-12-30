Администрация Уфы прокомментировала информацию об отставке мэра Сергея Грекова

Греков возглавляет Уфу с января 2021 года // фото: ufacity.info

В СМИ Башкирии вечером 29 декабря появилась информация о возможной отставке мэра Уфы Сергея Грекова. «КП-Уфа» обратилась за комментарием по этому поводу в пресс-службу городской администрации. Там заявили, что сити-менеджер продолжает работать.

– Сергей Николаевич продолжает работать. Слухи об отставке не комментируем, – передали в мэрии.

В администрации башкирской столицы также заявили, что у них «нет информации» о том, что Греков писал заявление о сложении своих полномочий.

Источник «КП-Уфа», знакомый с работой столичной администрации, также не подтвердил информацию о скорой отставке мэра Уфы. Тем не менее, Сергей Греков отсутствовал на оперативном совещании Радия Хабирова в минувший вторник. Глава республики отметил, что мэр «приболел». Вечером того же дня руководитель региона отметил, что вокруг городской администрации в последнее время собралось слишком много негатива.

Напомним, 53-летний Сергей Греков возглавляет Уфу менее одного года. Горсовет утвердил его в должности 15 января.