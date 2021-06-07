Салют в Уфе на День города 2021: во сколько будет, где пройдет

Фейерверк в Уфе пройдет сразу на двух площадках Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В администрации башкирской столицы объяснили, где будет проходить салют в Уфе на День города 2021.

Праздничный фейерверк остается для уфимцев одной из самых любимых частей праздника на День города. Годом ранее массовые празднования для жителей столицы отложили на осень из-за антиковидных ограничений, поэтому летом 2020 года уфимцы и гости столицы остались без желанного зрелища. Тем не менее, масштабный фейерверк в 2020 году в Уфе все состоялся 11 октября – в День республики, празднование которого совместили с мероприятиями в честь Дня города. В этот же вечер состоялся большой концерт, в котором участвовали музыканты легендарной группы ДДТ.

В этом году уфимцы отпразднуют 447-летие со дня основания своего города. Одновременно с Днем города в столице отметят и памятную дату в честь дня рождения национального героя - Салавата Юлаева. Принято считать, что батыр родился 266 лет назад.

ВО СКОЛЬКО И ГДЕ ПРОЙДЕТ САЛЮТ В УФЕ НА ДЕНЬ ГОРОДА 2021

К счастью, в этом году ситуация с коронавирусом позволяет проводить массовые мероприятия. В частности, 12 июня пройдет салют в Уфе на День города 2021. По данным городской администрации начнется в 23 часа. Посмотреть на удивительное шоу в ночном небе можно будет сразу в двух местах – на площади Ленина перед уфимским Горсоветом и прямо у Дворца культуры «Моторостроителей» в Черниковке.

Власти города просят уфимцев ответственно относиться к досугу во время проведения массовых мероприятий. Гостям праздничных площадок следует соблюдать социальную дистанцию и прочие меры защиты от распространения ковида.

Ранее мы сообщили о том, какие именно праздничные мероприятия пройдут на День города 2021 в Уфе.