Салют на День республики 2020 в Уфе: где и во сколько пройдет

Торжественные мероприятия будут организованы с соблюдением всех эпидемиологических требований, отметили в мэрии. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

11 октября в столице Башкирии пройдут праздничные гуляния в честь Дня республики и Дня города, который не смогли отметить летом из-за пандемии коронавируса.

Горожан ждут концерты на нескольких площадках: в 18:00 на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром, в 19:00 на территории амфитеатра Конгресс-холла «Торатау».

Завершится концертная программа в 23:00 большим праздничным салютом на площади имени Ленина. Фейерверк можно будет увидеть также в Черниковке – он пройдет в парке «Первомайский».

Торжественные мероприятия будут организованы с соблюдением всех эпидемиологических требований, отметили в мэрии.