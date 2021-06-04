Мероприятия на День города 2021 в Уфе: расписание, программа праздника

Власти рассказали, как будут развлекать уфимцев на День города 2021

12 июня жители башкирской столицы будут праздновать сразу несколько праздников – власти опубликовали программу мероприятий на День города 2021 в Уфе.

Середина июня для всех уфимцев запоминается не только празднованием Дня России, но торжествами в честь Дня города. В 2021 году башкирской столице исполняется 447 лет – пускай дата и некруглая, но для уфимцев и гостей столицы подготовили довольно интересный набор мероприятий. К слову, 12 июня в этом году приходится на субботу, поэтому выходной (в счет Дня России) переносится на понедельник – жители всей страны будут отдыхать сразу три дня подряд.

МЕРОПРИЯТИЯ НА ДЕНЬ ГОРОДА 2021 В УФЕ

Как это бывает обычно, власти Уфы определили сразу несколько основных площадок, на которых будут развлекать горожан. Пожалуй, самыми главными, традиционно останутся площадь перед зданием и городской администрации и парк «Ватан», расположенный в овраге за «Конгресс-холлом». Также праздники пройдут во всех парках и новой уфимской набережной реки Белой.

Ранним утром официальные лица республики отправятся к Монументы Дружбы и памятнику Салавату Юлаеву, дабы возложить цветы.

В 10 часов в парке «Ватан» начнется турнир по национальной борьбе курэш. Одновременно с этим на площадке рядом с памятником Салавату Юлаеву начнется выставка картин «Таланты родного края». В 12 часов на соседней набережной реки Белой начнется культурный фестиваль «Моя Россия»

На площади у городской администрации мероприятия на День города 2021 в Уфе начнутся в 12 часов дня. В это время стартуют праздники, посвященные 267-летию со дня рождения Салавата Юлаева, Дню России и 447-летию Уфы. В 13 часов на месте начнутся выступления молодых спортсменов.

С 12 часов спортивные и праздничные мероприятия на День города 2021 в Уфе начнут проходить в уфимских парках «Волна», «Кашкадан», Якутова, Нефтехимиков и в саду Аксакова.

В парке Лесоводов Башкирии спортивные праздники будут проходить с 9 часов утра. Гостям обещают эстафеты и забеги.

Закончится празднование Дня города 2021 в Уфе праздничным салютом. В этом году он состоится в двух местах – на площади Ленина и перед дворцом культуры «Моторостроитель». По имеющейся информации, салют начнутся запускать в 23.00.