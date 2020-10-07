День республики Башкортостан 2020: план мероприятий в Уфе, концерт ДДТ в парке «Ватан»

В этом году праздничный салют прогремит сразу на двух площадках в Уфе Фото: Анна САДОВНИКОВА

Уже в конце этой недели жителей Башкирии ожидают целых три выходных дня В понедельник, 11 октября, в Уфе будут отмечаться сразу два праздника – День республики Башкортостан 2020 и День города, который в июне власти решили перенести из-за эпидемии коронавируса. Праздничная программа планируется очень разнообразная - здесь и спортивные мероприятия, и различные конкурсы, и концерты с участием звезд российской и башкирской эстрады. А завершится вечер грандиозным праздничным салютом, который в этом году прогремит сразу на двух городских площадках.

Кстати, власти Башкирии пообещали, что на всех концертах будут соблюдаться противоэпидемические мероприятия – горожан настоятельно просят быть в масках, а также соблюдать социальную дистанцию.

Хедлайнером концерта станет Юрий Шевчук и группа "ДДТ"

МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 2020 В УФЕ

В этом году основным местом притяжения и площадкой для празднования Дня республики Башкортостан 2020 станет амфитеатр Конгресс-холла «Торатау». Во-первых, вечером 11 октября амфитеатр примет Открытый Межрегиональный марафон башкирской культуры «Огонь Урал Батыра». Кстати, серия концертов в рамках марафона пройдет во всех городах и районах республики. Для уфимцев и гостей города же готовится грандиозный праздничный концерт с участием звезд российской и башкирской эстрады: шоу-проект «Zainetdin», Elvin Grey, Thomas Mraz, группы «Премьер» и «Lumen». Хедлайнером концерта станет культовая рок-группа «ДДТ» и Юрий Шевчук. Начало концертной программы в 19.00.

Еще один большой праздничный концерт в День республики Башкортостан 2020 в Уфе начнется в 18.00 на главной площади Уфы - перед Русским драматическим театром. Для горожан выступят творческие коллективы города и известные артисты нашей республики.

ГДЕ БУДЕТ САЛЮТ НА ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 2020 В УФЕ

После праздничного концерта ко Дню республики небо над Уфой раскрасит праздничный салют. Кстати, в этом году в городе будет организованы сразу две площадки для фейерверка – на площади им. Ленина и в парке «Первомайский», который, наконец, откроют после реставрации, так что жителям Черниковки не придется толпиться в автобусах, добираясь до центра города, чтобы насладиться красочными залпами.

А ЧТО ЕЩЕ?

Для тех, кто запланировал погулять днем, городские власти тоже приготовили много чего интересного.

Кировский район

В Кировском районе Уфы в 10.00 возложат цветы к памятникам национального героя Салавата Юлаева и знаменитого башкирского поэта Шайхзады Бабича. А днем в амфитеатре набережной реки Белой состоится концерт «Моя Уфа, Мой Башкортостан». Кстати, 9 октября в Аксаковском саду в 17.00 пройдет концерт «Я люблю тебя, Башкортостан», а 10 октября в 18.00 всех желающих приглашают в ДК «Искинский» на концерт «Моя республика».

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Ленинский район

Жителей Затона ждут 9 октября в 18.00 в ДК «Ядкарь» на концерт «Край навек ты мой любимый», а 11 октября всех приглашают в парк «Волна», где сначала предложат принять участие в игровых состязаниях «Моя Уфа — нам вместе по пути!». Также в 12.00 здесь начнется праздничный концерт.

Орджоникидзевский район

Кроме праздничного салюта 11 октября в парке «Первомайский», жителей северной части Уфы ждут два концерта на площади им. Орджоникидзе: первый начнется ровно в 12.00, а вот во сколько начнется второй концерт – пока еще уточняется.

Октябрьский район

11 октября в 12.00 в парке культуры и отдыха «Кашкадан» пройдет большой праздничный концерт «С республикой в сердце». А уже в эту субботу, 9 октября, здесь же состоится молодежное мероприятие «Салют, республика!».

Кстати, опасаетесь коронавируса и предпочитаете избегать многолюдных мероприятий, праздничный концерт можно посмотреть и в режиме онлайн. Например, в 15.00 9 октября на ютуб-канале детской музыкальной школы №6, ученики которой сыграют на национальных инструментах.

Советский район

Здесь главное праздничное мероприятие пройдет 11 октября в парке им. Якутова – кроме концерта, горожане могут посетить тематические выставки и интерактивные площадки.

А еще власти Уфы ко Дню республики приурочили онлайн- квест в рамках проекта «Война глазами земляков», принять участие в котором может каждый желающий. Начинается квест 9 октября в 16.00.