2020-06-02T07:49:39+03:00
Общество

«Не время для празднования»: мэр Уфы предложил перенести День города

Ульфат Мустафин назвал и предполагаемую дату
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 2 июня, во время традиционного оперативного совещания в мэрии Уфы, мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин заявил, что в этом году День горда необходимо перенести на более позднюю дату. Соответствующее предложение для депутатов Горсовета уже подготовили, в ближайшее время его рассмотрят.

- Пока что не пришло время для массовых празднований. У нас продолжается борьба с пандемией, поэтому было сделано такое обращение к нашим депутатам. Если решение будет принято, то мы совместим День города с Днем республики – 11 октября. И салют перенесем, - заявил Ульфат Мустафин.

Таким образом, на День города в Уфе, 12 июня, массовых мероприятий не запланировано. Как и салюта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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