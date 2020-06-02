«Не время для празднования»: мэр Уфы предложил перенести День города

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:49:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 2 июня, во время традиционного оперативного совещания в мэрии Уфы, мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин заявил, что в этом году День горда необходимо перенести на более позднюю дату. Соответствующее предложение для депутатов Горсовета уже подготовили, в ближайшее время его рассмотрят.

- Пока что не пришло время для массовых празднований. У нас продолжается борьба с пандемией, поэтому было сделано такое обращение к нашим депутатам. Если решение будет принято, то мы совместим День города с Днем республики – 11 октября. И салют перенесем, - заявил Ульфат Мустафин.

Таким образом, на День города в Уфе, 12 июня, массовых мероприятий не запланировано. Как и салюта.

ИСТОЧНИК KP.RU