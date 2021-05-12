Стерлитамакский «колумбайн», сестринская поножовщина и жесткое убийство воспитательницы: какие ЧП происходили в башкирских школах

В апреле 2018 года в стерлитамакской школе девятиклассник с ножом напал на своих одноклассников. Фото: соцсети

11 мая в Казани произошла трагедия, глубоко потрясшая всю страну. Рано утром 19-летний студент, вооруженный автоматическим ружьем и самодельными бомбами, пришел в гимназию и начал стрелять по детям и учителям. Жертвами кровавой бойни стали 9 человек – 7 учеников и две учительницы. Еще 20 человек с ранениями находятся в больнице, где врачи борются за их жизнь.

К сожалению, подобные ЧП совсем не редкость. И пока учебные заведения проверяют на предмет охраны, «Комсомолка» вспомнила самые громкие трагедии, которые произошли в школах Башкирии.

ДЕВЯТИКЛАССНИК ИЗ СТЕРЛИТАМАКА ПОДЖЕГ КЛАСС И ПОРЕЗАЛ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК

Конечно же, первой вспоминается история, произошедшая 18 апреля 2018 года в стерлитамакской школе №1. Тогда 17-летний ученик 9 «А» Тимур А. (имя изменено – Ред.) во время урока достал из портфеля канцелярский нож и бросился на свою 15-летнюю одноклассницу. Испугавшись, девочка выпрыгнула в окно со второго этажа, получив ушибы и переломы. 29-летняя учительница Екатерина Першина пыталась утихомирить разъяренного подростка, но тот ударил ее ножом в грудь, после чего ранил еще одну одноклассницу.

Подросток всегда чувствовал себя одиноким и обиженным одноклассниками

На этом парень не успокоился: достал принесенную из дома канистру с бензином, облил класс и поджег его, а потом попытался покончить с собой, но безуспешно.

Позже выяснилось, что подросток всегда был объектом насмешек и издевательств среди сверстников и решил им отомстить.

- Меня в школе гнобили 2 года. У меня психика сломана. Во мне столько ненависти, что уже не остановиться. Я хочу увидеть крики, слезы, страх, чтобы они кричали и молили о пощаде. Я собираюсь убить штук 30, а еще попытаюсь школу взорвать. Убийство — это класс, - такие чудовищные вещи писал он своим виртуальным друзьям, но никто его слова не воспринял всерьез.

В итоге сначала против школьника возбудили несколько уголовных дел, но судебно-психиатрическая экспертиза выявила у подростка «временное психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими». «Колумбайнера» отправили на лечение в психиатрическую клинику.

В УФЕ ШКОЛЬНИЦА ДВАЖДЫ ПЫРНУЛА НОЖОМ СВОЮ СЕСТРУ

Второе ЧП произошло 23 января 2020 года в уфимской школе №24. Там во время перемены шестиклассница достала нож, принесенный из дома, и дважды ударила в живот свою подругу. С разрывом печени девочку увезли в больницу и прооперировали, вскоре она уже пошла на поправку.

Позже следователи выяснили, что девочки приходились друг другу двоюродными сестрами. Их семьи проживали в одном доме, а сами школьницы часто ссорились между собой. Очередной конфликт и привел в итоге к поножовщине. Конечно, зачинщицу ссоры в силу ее возраста к уголовной ответственности не привлекли: отвечать пришлось ее родителям, семью поставили на профилактический учет.

ЖИТЕЛЬ БАШКИРИИ ИЗ РЕВНОСТИ ЗАРЕЗАЛ СВОЮ ЖЕНУ В ДЕТСКОМ САДУ

17 ноября 2020 года житель села Старые Киешки Кармаскалинского района напился и решил отомстить своей бывшей жене. Он ворвался в детский сад, где работала воспитателем его 47-летняя экс-супруга и попытался вызвать ее на разговор. Получив отказ, дебошир ударил женщину три раза ножом в грудь и попытался сбежать, но был задержан учителем физкультуры (детский сад и школа располагались в одном здании – Ред.). От сильной кровопотери женщина скончалась на месте до приезда скорой.

Убийца постоянно ревновал свою жену и часто угрожал ей

Следователям убийца рассказал, что расправился с женой на почве ревности. Дети убитой рассказали, что отец часто кричал на мать, а за месяц до трагедии даже поджег их дом. К счастью, в доме никого не было, погибли только кошка с котятами. В итоге душегуба приговорили к 12 годам в колонии строгого режима, а также обязали выплатить миллион рублей ее детям в счет моральной компенсации.