Суд вынес приговор жителю Башкирии, который зарезал бывшую жену в детском саду

Лугманов с бывшей супругой // фото: соцсети

Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор 49-летнему Данилу Лугманову, который в прошлом году зарезал бывшую супругу в детском саду. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Его также обязали выплатить родственникам потерпевшей 1 млн рублей.

Напомним, все произошло днем 17 ноября в селе Старые Киешки. В 13:00 пьяный Лугманов пришел в детский сад, где воспитателем работала его бывшая жена. На почве ревности он трижды ударил ее ножом в спину и грудь, а затем попытался скрыться с места происшествия. Его задержал учитель физкультуры местной школы, которая находится в одном здании с детским садом. Потерпевшая от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи.

Лугманова судили по двум уголовным статьям – об убийстве и угрозе убийством. Второй эпизод произошел в сентябре того же года. Мужчина угрожал экс-супруге ножом во время ссоры. Во время суда обвиняемый признал вину в преступлениях и попросил прощения у родственников потерпевшей – их общих детей.