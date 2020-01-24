2020-01-24T12:30:46+03:00
Происшествия

Прокуратура подключилась к проверке случая в уфимской школе, где ученица дважды пырнула ножом сестру

Надзорное ведомство также взяло на контроль доследственную проверку СК
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Все произошло во время перемены в школьном коридореВсе произошло во время перемены в школьном коридореФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту ножевого ранения 12-летней школьницы в Уфе. Надзорное ведомство даст оценку действиям родителей, сотрудников школы и должностных лиц, ответственных за выявление детей, оказавшихся в опасным положении. Прокуратура также взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки Следственного комитета.

Напомним, вчера, 23 января, во время перемены после четвертого урока в коридоре уфимской школы №24 ученица шестого класса дважды ударила ножом в живот двоюродную сестру. Потерпевшую доставили в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Директор учебного учреждения Светлана Силантьева заявила, что ранее девочки вели себя мирно, их поведения не вызывали никаких опасений или вопросов. По словам руководителя школы, теперь огромное внимание будет уделено вопросам безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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