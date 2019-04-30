Подростка, устроившего резню в школе Стерлитамака, отправили на принудительное лечение

18-летнего жителя Башкирии, устроившего резню и пожар в Стерлитамакской школе №1, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщили в Следственном комитете по республике.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у подростка было временное психическое расстройство, из-за которого тот не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими.

Кровавая бойня в школе

Трагедия разыгралась 18 апреля прошлого года. В 08.45 утра в кабинет информатики вошел 17-летний ученик коррекционного 9 "г" класса Тимур А. (имя изменено - прим. ред.). Он достал нож набросился на свою одноклассницу.

От гибели девочку спасла учительница. Женщина отвлекла парня, приняв на себя несколько ударов холодного оружия. В это время остальные школьники успели запереться в лаборантской. Раненая женщина смогла убежать из кабинета, а подросток, понимая, что его план убить как можно больше людей, не работает, решил спалить школу.

Детей эвакуировали из школы, как только прозвучала пожарная сигнализация

Когда в кабинете вспыхнуло пламя, запертые в лаборантской подростки оказались перед выбором: окно или дверь, за которой находится вооруженный ученик. Одна из девочек, спасая свою жизнь, выпрыгнула из окна второго этажа, получив тяжелые травмы.

Сам «колумбайнер» вскоре покинул класс и попытался свести счеты с жизнью.

«Убийство это класс»

Позже выяснилось, что подросток планировал нападение заранее. Он писал подруге, что копит деньги на бензин и холодное оружие.

- Мне никто не верит. Но во мне столько ненависти, что уже не остановиться, – писал школьник. – Я куплю ножи и травмат. Я хочу увидеть крики, слезы, страх, чтобы они кричали и молили о пощаде. А я скажу: «Нет, вы этого не заслуживаете» и улыбнусь им. Я собираюсь убить штук 30, а еще попытаюсь школу взорвать, если, конечно, успею все сделать вовремя. Убийство это класс.

Он не скрывал, что вдохновлялся примером Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые в 1999 году устроили жуткую расправу в школе «Колумбайн».

- Можете считать меня последователем Эрика и Дилана. Я хочу убить как можно больше людей, - писал подросток приятелям.

К счастью, в результате все пострадавшие в школе Стерлитамака выжили.

17-летний парень (слева) напал на учителя и своих одноклассников

Вместо тюрьмы - лечебница

По факту случившегося в Стерлитамаке было заведено уголовное дело по двумя статьям: ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога).

Следствие длилось почти год. В Следкоме признались, что расследование было непростым, так как пришлось проводить много следственных действий с участием подростков и сложных экспертных исследований.

Чтобы прояснить, насколько подросток был адекватен в момент нападения, его этапировали в институт имени Сербского в Москву. В итоге специалисты пришли к выводу о его невменяемости.

- Судом принято решение о применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, сроком до 1 года, - говорится в сообщении Следкома по Башкирии.

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