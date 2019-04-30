2019-04-30T15:41:53+03:00
Происшествия

Подростка, устроившего резню в школе Стерлитамака, отправили на принудительное лечение

Эксперты пришли к выводу, что подросток не осознавал, что творит
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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18-летнего жителя Башкирии, устроившего резню и пожар в Стерлитамакской школе №1, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщили в Следственном комитете по республике.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у подростка было временное психическое расстройство, из-за которого тот не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими.

Кровавая бойня в школе

Трагедия разыгралась 18 апреля прошлого года. В 08.45 утра в кабинет информатики вошел 17-летний ученик коррекционного 9 "г" класса Тимур А. (имя изменено - прим. ред.). Он достал нож набросился на свою одноклассницу.

От гибели девочку спасла учительница. Женщина отвлекла парня, приняв на себя несколько ударов холодного оружия. В это время остальные школьники успели запереться в лаборантской. Раненая женщина смогла убежать из кабинета, а подросток, понимая, что его план убить как можно больше людей, не работает, решил спалить школу.

Детей эвакуировали из школы, как только прозвучала пожарная сигнализация

Детей эвакуировали из школы, как только прозвучала пожарная сигнализация

Когда в кабинете вспыхнуло пламя, запертые в лаборантской подростки оказались перед выбором: окно или дверь, за которой находится вооруженный ученик. Одна из девочек, спасая свою жизнь, выпрыгнула из окна второго этажа, получив тяжелые травмы.

Сам «колумбайнер» вскоре покинул класс и попытался свести счеты с жизнью.

«Убийство это класс»

Позже выяснилось, что подросток планировал нападение заранее. Он писал подруге, что копит деньги на бензин и холодное оружие.

- Мне никто не верит. Но во мне столько ненависти, что уже не остановиться, – писал школьник. – Я куплю ножи и травмат. Я хочу увидеть крики, слезы, страх, чтобы они кричали и молили о пощаде. А я скажу: «Нет, вы этого не заслуживаете» и улыбнусь им. Я собираюсь убить штук 30, а еще попытаюсь школу взорвать, если, конечно, успею все сделать вовремя. Убийство это класс.

Он не скрывал, что вдохновлялся примером Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые в 1999 году устроили жуткую расправу в школе «Колумбайн».

- Можете считать меня последователем Эрика и Дилана. Я хочу убить как можно больше людей, - писал подросток приятелям.

К счастью, в результате все пострадавшие в школе Стерлитамака выжили.

17-летний парень (слева) напал на учителя и своих одноклассников

17-летний парень (слева) напал на учителя и своих одноклассников

Вместо тюрьмы - лечебница

По факту случившегося в Стерлитамаке было заведено уголовное дело по двумя статьям: ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога).

Следствие длилось почти год. В Следкоме признались, что расследование было непростым, так как пришлось проводить много следственных действий с участием подростков и сложных экспертных исследований.

Чтобы прояснить, насколько подросток был адекватен в момент нападения, его этапировали в институт имени Сербского в Москву. В итоге специалисты пришли к выводу о его невменяемости.

- Судом принято решение о применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, сроком до 1 года, - говорится в сообщении Следкома по Башкирии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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