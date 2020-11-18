«Любил безумно»: ревнивец из Башкирии, зарезавший бывшую жену в садике, ровно два месяца назад сжег ее дом

У убитой остался молодой сын Фото: соцсети

Вся Башкирия обсуждает громкое преступление, которое произошло вчера днем 17 ноября в селе Старые Киешки Кармаскалинского района. Здесь, в районе 12 часов дня, 49-летний мужчина жестоко расправился со своей 47-летней супругой прямо у нее на работе, а затем сбежал, но был задержан в считанные минуты неравнодушным. Супруга же потеряла много крови и умерла по пути в больницу в скорой. «КП-Уфа» разузнала подробности того рокового дня и пообщалась с близкими.

УБИЛ И ХОТЕЛ УДРАТЬ

В тот злополучный вторник Эльвира Л. как обычно пришла на работу. Ничто не предвещало беды, как в 12:00 часов в детский сад пришел ее пьяный супруг. Мужчина рвался поговорить с женой, ему очень хотелось обсудить их отношения. По предварительным данным, пара рассталась, а мужчина хотел вернуть семью. Но адекватного разговора не состоялось, и тогда Данил достал из кармана нож и нанес супруге не менее трех ударов ножом – два в области спины и один в сердце. Благо дети этого не видели – по данным Следкома, ученики школы и воспитанники детского сада на момент совершения преступления находились в других помещениях учреждений.

Убитую все запомнили добрым и жизнерадостным человеком

После случившегося мужчина попытался скрыться, оставив жену умирать. Вскоре его задержал учитель физкультуры школы, которая находилась в одном здании с детским садом.

Сотрудники детсада вызвали скорую, медики увезли Эльвиру в ЦРБ Кармаскалинского района, однако та потеряла слишком много крови и скончалась в карете скорой помощи.

СТРАДАЛ ПРИСТУПАМИ РЕВНОСТИ

Как удалось выяснить «КП-Уфа», супруги вырастили двоих детей – сына и дочь, часто путешествовали по миру, как с детьми, так и наедине. Почти каждый год Данил и Эльвира бывали на море, ездили в туры и по Башкирии. Только вот был у мужчины большой минус – он очень сильно ревновал свою любимую. Причем всегда без повода.

Семья часто ездила вместе отдыхать

- Любил безумно он ее, также безумно ревновал. Туда не ходи, то не надевай, отчитывайся, кто звонил, куда пошла. Но руку ни разу не поднимал на нее, хотя, может, не говорила, - вздыхает о них односельчанка Кристина (имя изменено – Ред.). – Были бы прекрасной семьей, таких детей вырастили! Если бы не его характер.

А вот Эльвиру вспоминают только добрым словом – красивая, жизнерадостная, добрая и отзывчивая. Именно такой она запомнилась близким и просто знакомым. Женщина раньше работала в селе Ольховое заведующей клуба, а недавно устроилась в детский сад.

- У Эльвиры родители пожилые остались, безумно жаль и ее, и их, - продолжила собеседница.

ДОМ ПОДЖЕГ – КОТЯТА СГОРЕЛИ

Отношения супругов последний год не складывались – Эльвира стала жить отдельно от мужа вместе с детьми. По данным источника «КП-Уфа», супруги успели развестись. Женщина переехала с сыном и дочкой в новый дом, в котором 17 сентября 2020 года случилось несчастье. Данил перепил алкоголя и поджег частный дом своих родных, пока тех не было дома. В пожаре никто не пострадал, но в доме сгорело все, в том числе животные – несколько котят.

Дочь супругов собирала финансовую помощь от неравнодушных.

- Сегодня ночью мой отец совершил поджег нашего частного дома. Сгорело все! Все остались живы, кроме домашних животных, нас не было дома. Мы остались без дома, а этого урода (к сожалению, отца) даже к уголовной ответственности не могут привлечь, - писала девушка на страницах в социальных сетях.

В сгоревшем доме остались жуткие следы пожара

К слову, пока так и неясно, почему мужчину тогда не привлекли к ответственности. Ровно через 2 месяца со дня пожара Данил целенаправленно отправился убивать свою супругу.

ОФИЦИАЛЬНО

В данный момент в отношении Данила следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). С ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все причины и условия способствовавшие произошедшему. Нож с места происшествия изъят, сам задержанный дал признательные показания.