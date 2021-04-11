Сотрудники полиции Уфы задержали хулигана, который грубо пристал к блогеру Варламову

Сергей Греков, vk.com/grekov_ufa

Популярный в России блогер Илья Варламов прибыл 9 апреля в Уфу, чтобы обсудить вопросы благоустройства городского пространства с мэром башкирской столицы Сергеем Грековым и главой региона Радием Хабировым. Во время своего визита после встреч с официальными лицами знаменитый урбанист заявил у себя в соцсетях, что на него пытались напасть нетрезвые местные жители. В настоящий момент нарушителей уже задержали сотрудники дорожной полиции.

По всей видимости, после того, как Варламов назвал уфимскую велодорожку «самой креативной» из-за установленных на ней заборов, Сергей Греков пригласил блогера прокатиться на велосипеде по новой набережной реки Белой. Во время велопрогулки в окружении фотографов Греков и Варламов проехались по берегу под взгляды зевак, после чего сити-менеджер рассказал о встрече со знаменитостью в социальных сетях. «Сегодня я экскурсовод», – подписал выложенную с Варламовым фотографию Сергей Греков.

Фото: Радий Хабиров/ vk.com/radiyhabirov

Позже рассказал о своей встрече с блогером глава региона Радий Хабиров, отметив, что тот приехал не просто пообщаться с властями, а с анализом ошибок и болевых точек Уфы. В качестве доказательства руководитель республики продемонстрировал брошюру Варламова «10 проблем Уфы, отметив, что «где-то с ним согласен, где-то нет».

– Пытаюсь его уговорить, чтобы помог нам вместе подготовить Уфу к 450-летнему юбилею», – резюмировал тогда итоги встречи Хабиров.

НЕТРЕЗВЫЕ УФИМЦЫ

Что касается самого Ильи Варламова, то тот во время визита особо комментировать встречи с первыми лицами региона не стал, рассказав вместо этого историю о том, как на него пытались напасть агрессивно настроенные и нетрезвые уфимцы, встретившиеся на улице Султанова в столице. Блогер иронично отметил, что спас от нападения его все тот «уфимский забор».

– Сижу и думаю: чего я утром возмущался заборами и просил Сергея Грекова их демонтировать? Не будь забора около дома 30 по улице Султанова, сидел бы я сейчас не в номере отеля, а в травмпункте, – пришел к выводу тогда Варламов.

Стоит отметить, что гостя столицы в тот момент возмутило, что пристававшие к нему мужчины, бросив попытки преодолеть забор, сели в автомобиль, несмотря на свое нетрезвое состояние. Блогер тогда сразу сделал звонок в экстренные службы и сообщил, что по городу катаются нетрезвые люди за рулем автомобиля «Додж».

Фото: Динар Гильмутдинов/ t.me/dgilmutdinov/352

Уже сегодня, 11 апреля, с ответным словом выступил глава регионального ГИБДД, который сообщил, что одного из нарушителей удалось поймать. Мужчину отследили все по тому же автомобилю, задержав на улице Гафури. 36-летний подозреваемый во время прихода сотрудников ГИБДД был сильно пьян и доставлен в полк ДПС, где его оставили до рассмотрения дела в суде.

Что же касается того самого уфимского забора, с которого фактически и началась вся эта история, то его уже убрали спустя несколько дней после публикации.

Напомним, что ранее руководитель региона Радий Хабиров признался, что разозлился на художника Камиля Бузыкаева из-за карикатуры на себя и блогера Илью Варламова. Об этом он сообщил в своих соцсетях.