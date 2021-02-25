Хабиров разозлился из-за карикатуры на себя и блогера Варламова

Хабиров сказал, что блогер Варламов приедет в Уфу только после 3 марта

Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что разозлился на художника Камиля Бузыкаева из-за карикатуры на себя и блогера Илью Варламова. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Напомним, на днях Хабиров пригласил Варламова в Уфу, чтобы обсудить вопросы урбанистики и выявить недостатки в градостроительной политике столицы. Блогер принял предложение руководителя республики. После этого Бузыкаев нарисовал карикатуру с изображением главы Башкирии, который тащит отпирающегося блогера за ногу в мэрию Уфы.

карикатура Камиля Бузыкаева // vk.com/public145252582

– Честно говоря, очень разозлился на Бузыкаева, увидев эту картинку. Подумал, что Варламов может обидеться и не приехать. Однако […] в Илье есть необходимая доля самоиронии, – отметил Хабиров.

Он добавил, что приезд Варламова точно не стоит ждать до 3 марта. «Сложно […] совпадать с ним в графиках, поскольку, похоже, московские эстеты заканчивают день как раз тогда, когда мы начинаем работать […]Его график плотно забит до 3 марта, поэтому ищем совместные окна после этого. И найдём обязательно». По словам Хабирова, он хочет предложить блогеру изучить ситуацию в регионе и принять участие в стратегических сессиях по урбанистике.