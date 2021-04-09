В Уфе нашли самую «креативную» велодорожку, ведущую в забор

Фото: Владимир Дуранго

В Уфе обнаружена самая «креативная» велодорожка во всей России. Именно так ее иронично назвал блогер Илья Варламов, прибывший накануне с визитом в Уфу. Речь идет о велодорожке в микрорайоне Сипайлово, которая находится на спуске к ТРЦ «Планета», рядом с поворотом на поселок Тужиловка, и неожиданно заканчивается заборчиком-ограждением. Блогер рассказал, что фотографию оригинальной велодорожки ему прислал подписчик, и он остался под большим впечатлением от башкирской городской инфраструктуры.

А вот в уфимской администрации считают, что ситуация несколько искажена и преувеличена, а заграждение на велодорожке – вынужденная и временная мера.

- На самом деле, всё было так. Местные жители жаловались, что по тротуару ездят машины, срезают путь, выезжая из Тужиловки в сторону Акбузата. Именно поэтому мы поставили здесь временное ограждение, поскольку зимой в нашем климате велосипедисты не ездят. Сейчас, перед началом сезона, мы посоветовались с ними: как сделать лучше и удобнее для всех? Было решено, что теперь там поставят столбики со светоотражением, чтобы и техника коммунальная проезжала, и автомобилисты правила не нарушали, - объяснил в беседе с корреспондентом «КП-Уфа» заместитель главы Уфы Алексей Дербеко.

Фото: Владимир Дуранго

И действительно, уже к полудню 9 апреля заграждение исчезло, и только небольшие дырки в асфальте напоминают, что когда здесь стоял заборчик.

Сами же уфимцы в комментариях в соцсетях заявляют, что не испытывали серьезного дискомфорта от заграждения, но очень рады, что городские службы, наконец, почистили тротуар от грязного снега и наледи.