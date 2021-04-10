Урбанист Илья Варламов прокатился на велосипеде с Сергеем Грековым

Фото со страницы Сергея Грекова

Известный блогер и урбанист Илья Варламов прилетел в Уфу, чтобы посмотреть на город своими глазами и встретиться с представителями местной администрации. Глава мэрии столицы Сергей Греков накануне, 9 апреля, выложил фотоснимок с прогулки с блогером.

«Сегодня я экскурсовод», – подписал фото Греков. Судя по публикации, Варламов с сити-менеджером катались на велосипедах по новой набережной возле реки Белой. Пока что свое мнение об этом месте урбанист не выразил.

Напомним, что ранее Варламов раскритиковал уфимские велодорожки, назвав их «самыми креативными». Блогера больше всего смущают установленные на них заборы.