«Я так больше не мог»: уфимец, убивший юриста из-за долгов, впервые высказался публично

Фото: пресс-служба Кировского районного суда Уфы

Сегодня в Кировском районном суде прошло судебное заседание по избранию меры пресечения для 49-летнего Станислава Яшина, который 17 марта на глазах у прохожих расправился с юристом Александром Елисеевым, а потом попытался покончить с собой. Тогда мужчину спасли – отвезли в больницу и прооперировали, а когда угроза жизни миновала, доставили в суд. В итоге на время следствия Станислава Яшина отправили в следственный изолятор, где он пробудет 1 месяц и 18 дней – до середины мая. При этом адвокаты Яшина ходатайствовали о домашнем аресте, ссылаясь на неважное самочувствие своего подзащитного, но судья остался непреклонен.

Также в зале суда Станислав Яшин впервые обратился к семье убитого им юриста Александра Елисеева и попросил у них прощения.

– Очень плохо [себя чувствую]. Семью Елисеева прошу простить меня за все. Моя ошибка. Трагедия, которую я совершил для их семьи, не имеет никакой возможности для искупления. Но все равно прошу прощения, - сказал Станислав Яшин.

Убитый юрист представлял интересы бизнесмена Сергея Веремеенко

«ОН ОСКОРБЛЯЛ МЕНЯ ПОСТОЯННО, УНИЖАЛ»

Также уфимец подробно рассказал в зале суда, что же стало причиной кровавой расправы.

– Я его просил, умолял остановить банкротство моей мамы. Он меня оскорблял постоянно. Это продолжалось практически год. Он меня унижал. Говорил, мы у тебя все равно все отнимем. У нас же вся история началась с мирового соглашения, когда кредит с 30 млн сразу стал 250 [млн]. Они ввели меня в заблуждение. У меня есть переписка на телефоне и с Веремеенко, и с Елисеевым. Я просил: «Все, заберите, отстаньте, пожалуйста, от нашей семьи», - перечисляет Яшин.

В итоге мужчина признался, что и вовсе не думал убивать своего оппонента, а только лишь хотел покончить с собой. Яшин признался, что часто представлял себе момент, как выйдет из здания суда и совершит суицид, но в какой-то момент нервы не выдержали, и он схватился за нож…

- Я так больше так не мог жить. Три года под давлением. Я его не планировал убивать. Я даже не помню, как это произошло, - признается уфимец.

Напомним, что эта громкая история произошла днем 17 марта в историческом центре Уфы – на улице Пушкина. Прямо на глазах у прохожих 49-летний бизнесмен Станислав Яшин нанес несколько ударов ножом в грудь юристу Александру Елисееву, после чего оставил истекающего кровью мужчину умирать, а сам попытался скрыться и на соседней улице покончить с собой. Правда, безуспешно, и медикам удалось его спасти. По предварительной версии, озвученной следователями, конфликт возник из-за крупного долга бизнесмена, а убитый юрист представлял интересы его кредитора Сергея Веремеенко. Сейчас сыщики возбудили уголовное дело по статье убийство и устанавливают все обстоятельства инцидента.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.