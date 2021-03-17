В центре Уфы неизвестный среди бела дня зарезал юриста на глазах испуганных прохожих

Нападение произошло в историческом центре Уфы

В центре Уфы сегодня 17 марта днем прохожие стали свидетелями страшного убийства. На улице Пушкина рядом с домом №127 неизвестный напал на мужчину. Он нанес ему несколько ударов ножом, а потом, как ни в чем не бывало, встал и скрылся в неизвестном направлении. Через некоторое время злоумышленника найдут недалеко от места преступления – он пытался покончить с собой, но сделать ему это до конца не удалось.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», убитым оказался уфимский юрист Александр Елисеев. В адвокатской палате Башкирии не подтвердили, что погибший состоял в их рядах.

Также нам удалось связаться с очевидицей происшествия, которая своими глазами видела погибшего в луже крови.

- Я услышала хлопок, обернулась – там мужик в луже крови лежит. Сначала ничего не поняла, люди начали прятаться, а потом забежала в стоматологию и вызвала скорую, - говорит уфимка.

Приехавшая на место скорая констатировала лишь смерть мужчины. По данным источника, у погибшего осталось трое детей.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудниками полиции совместно с представителями СУ СК РФ по РБ устанавливаются обстоятельства нападения и конфликта, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

В Следкоме Башкирии сообщили, что нападавший мужчина задержан. Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства кровавого конфликта.

Адвокат Роман Петров сообщил, что юриста нет в реестре адвокатов.

«КП-Уфа» следит за развитием событий и уточняет детали преступления.