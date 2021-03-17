Олигарх и банкротство компании: из-за чего могли убить юриста в центре Уфы

Конфликт произошел посреди белого дня на улице Пушкина

Сегодня днем, 17 марта, в Уфе на улице Пушкина произошла потасовка между двумя мужчинами, завершившаяся кровавой драмой. По данным «КП-Уфа», на известного в узких кругах юриста Александра Елисеева, предположительно напал местный житель Станислав Я. Он нанес юристу несколько ударов ножом прямо посреди дороги и отошел в сторону. Пострадавшему попытались оказать первую помощь случайные прохожие, но Елисеев скончался до приезда скорой помощи. Перед смертью он назвал имя предполагаемого убийцы.

Сам нападавший после совершенного злодеяния отошел в сторону и попытался покончить с собой. На данный момент известно, что он жив - его спасли медики бригады скорой помощи.

Пока доподлинно неизвестно, что могло послужить причиной конфликта, превратившегося в «кровавую баню» посреди белого дня. Правоохранительным органам еще только предстоит выяснить все обстоятельства дела. На данный момент можно лишь предположить, что жестокая расправа может быть связана с судебным процессом по банкротству.

БОЛЬШОЙ ДОЛГ

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», предполагаемый нападавший – сын владелицы компании ИСК «Панорама», которая занимается добычей полезных ископаемых по всей Башкирии. Организация добывает и продает песок, глину, камень, щебень и другие виды сырья. В конце прошлого года на предприятие подал в суд известный предприниматель Сергей Веремеенко с требованием признать его банкротом. Представителем от лица олигарха по этому делу и выступал юрист Александр Елисеев.

В открытых источниках нам удалось найти сумму долга компании ИСК «Панорама» перед Сергеем Веремеенко – более 244 млн рублей. Согласно исковому заявлению, представители олигарха требовали признать уфимскую компанию банкротом и взыскать с нее всю сумму через суд. Судебные заседания постоянно откладывались, следующее должно было состояться 25 марта 2021 года.

Истинные причины нападения на юриста Александра Елисеева предстоит выяснить правоохранительным органам.