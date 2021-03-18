В Уфе убили юриста Александра Елисеева: что известно спустя сутки после трагедии

В Уфе убили юриста Александра Елисеева

Днем 17 марта в центре Уфы, на глазах у прохожих на улице Пушкина жестоко был убит 33-летний юрист Александр Елисеев, а его предполагаемый убийца, 49-летний мужчина, пытался покончить с собой в нескольких десятках метрах от места преступления. Его нашли в соседнем квартале: рядом лежали бутылка водки и охотничье ружье. Впрочем, довести свой умысел до конца мужчина не смог. В критическом состоянии его увезли в РКБ им. Куватова, где он до сих пор находится в реанимации.

Позже выяснилось, что причиной кровавой драмы стали судебные разбирательства на сотни миллионов рублей, а погибший юрист защищал интересы известного олигарха Сергея Веремеенко.

«ПЫРНУЛ ДВА РАЗА В МАШИНЕ»

Уфимка, которая оказалась на месте убийства Александра Елисеева, рассказала, как именно происходила расправа над правозащитником. По предварительным данным, конфликт между мужчинами начался еще в машине возле Арбитражного суда – уже в автомобиле злоумышленник ударил оппонента ножом. Александр успел выскочить из машины и пытался спасти - бежал прямо по проезжей части, зовя на помощь, но все тщетно.

- Он его пырнул два раза в машине. Потом он (юрист – Ред.) бежал по улице Пушкина, и никто не мог его спасти. В итоге ему нанесли пять ножевых ранений. Конфликт начался из-за работы. Предполагаемый убийца не был клиентом убитого. Он, наоборот, взимал с него что-то, - рассказала очевидица трагедии.

Ужасающие видео, которые сняли автомобилисты, оперативно появились в интернете. На кадрах видно, как мужчина повалил юриста на асфальт и ударил его два раза ножом в область сердца. Удары были такой силы, что шансов выжить у Александра не было. Совершив преступление и поняв, что оппонент умирает, он скрылся с места происшествия, а потом попытался покончить с собой.

«КП-Уфа» поговорила с очевидицей, которая находилась неподалеку в этот момент.

- Я услышала хлопок, обернулась – там мужик в луже крови лежит. Сначала ничего не поняла, окружающие думали, что кто-то взрывает новогодние хлопушки. А потом люди начали прятаться, я забежала в стоматологию и вызвала скорую, - говорит уфимка.

В пресс-службе Минздрава Башкирии 18 марта сообщили «КП-Уфа», что состояние раненного оценивается как тяжелой степени тяжести, ему сделали операцию.

НАЗВАЛ ИМЯ УБИЙЦЫ ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ДО СМЕРТИ

Проходящие мимо люди сначала думали, что на проезжей части лежит сбитый пешеход, а машина просто скрылась с места.

- Я ехала на работу, увидела, что лежит мужчина. Подумала, что его сбила машина, а когда подошла, увидела, что это ножевые ранения. Посмотрела на лицо и поняла, что это муж моей подружки Насти Елисеевой, она классный фотограф, ее многие знают. С еще одной очевидицей мы оказывали помощь, она сняла видео с места, спасибо ей за это, так хоть прояснилась ситуация. 27 минут мы оказывали ему помощь, приехала сначала полиция, потом ДПС, а потом уже скорая. Медики уже не смогли спасти, потому что у него была очень большая кровопотеря, ножевые ранения глубокие, - рассказала Людмила Саркеева.

Александр лежал на асфальте и просил помощи у окружающих.

- Расстегните ремень ему! Стас (предполагаемого убийцу – Ред.) его зовут? – кричат очевидцы.

- Стас Яшин, - говорит Елисеев хриплым голосом и начинает терять сознание. – Станислав Яшин…

Последними словами пострадавшего были «пожалуйста, быстрее». Он верил в свое спасение, но чуда не произошло.

На месте ЧП моментально стали собираться люди – очевидцы давали комментарии правоохранителям, место оцепили, приехала и беременная супруга Александра. Следователи и полицейские восстанавливали всю картину произошедшего несколько часов.

БОЛЬШОЙ ДОЛГ

Предполагаемый убийца – 49-летний Станислав Яшин, сын владелицы компании ИСК «Панорама», которая занимается добычей полезных ископаемых по всей Башкирии. Как удалось выяснить «Комсомолке», организация добывает и продает песок, глину, камень, щебень и другие виды сырья. В конце прошлого года на предприятие подал в суд известный предприниматель Сергей Веремеенко с требованием признать его банкротом из-за большого долга. Представителем от лица олигарха по этому делу и выступал убитый юрист Александр Елисеев.

В открытых источниках нам также удалось найти сумму долга компании ИСК «Панорама» перед Сергеем Веремеенко – более 244 млн рублей. Согласно исковому заявлению, представители олигарха требовали признать уфимскую компанию банкротом и взыскать с нее всю сумму через суд. Судебные заседания постоянно откладывались, следующее должно было состояться 25 марта 2021 года.

«УГРОЖАЛ И РАНЕЕ»

Оказывается, Елисееву уже приходили угрозы от предполагаемого убийцы Яшина, но они не воспринимались всерьез. Об этом сообщает издание «ProUfu.ru» - им удалось напрямую связаться с Сергеем Веремеенко, который подробно прокомментировал громкое происшествие.

Депутат Госдумы и бизнесмен рассказал изданию, что в 2017 году он выкупил кредит Яшина у «Центркомбанка» в размере 30 миллионов рублей. Однако со временем Яшин не захотел выполнять свои обязанности по договору, и на этой почве между сторонами начались судебные разбирательства.

Веремеенко отмечает, что Яшину не раз предлагали всевозможные компромиссы, но тот «не хотел расставаться ни с деньгами, ни с активами». На этом фоне его адвокату от Яшина постоянно приходили угрозы, но тот их не воспринимал всерьез.

Олигарх описывает Елисеева как умного, мягкого, обходительного человека и идеального адвоката. А Яшина охарактеризовал как импульсивного человека, но, по словам Веремеенко, никогда бы не подумал, что он способен на убийство.

ОФИЦИАЛЬНО

В следственном комитете «КП-Уфа» подтвердили, что конфликт между мужчинами действительно произошел из-за судебных разбирательств.

- Вблизи Арбитражного суда республики между двумя мужчинами произошел конфликт, поводом для которого послужило судебное разбирательство, где мужчины являлись оппонентами. Во время ссоры подозреваемый повалил 33-летнего потерпевшего на землю и ударил его несколько раз ножом, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Впоследствии подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, однако, умысел свой довести до конца не смог, в настоящее время он госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь, - сообщили правоохранители.

Сейчас в отношении Яшина возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

БЫЛ ПРЕКРАСНЫМ МУЖЕМ И СЕМЬЯНИНОМ

Александр был не только грамотным и умным юристом, он являлся замечательным супругом и отцом для своих сыновей.

Сейчас знакомые, родные и друзья пытаются всячески поддержать его супругу Анастасию Елисееву морально и финансово.

- Саша, ты с нами, и твои дети крепко будут держать тебя за руку всю жизнь. Таких как ты, единицы. А мы остаемся здесь, отрабатывать твои уроки, которые ты давно прошел и стал лучше. Перешел на новую ступень. 33 года. Встретимся в новой жизни, – пишут об Александре друзья.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего и следит за развитием событий.