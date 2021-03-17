«Пырнул два раза в машине»: очевидец рассказала, как происходило убийство юриста в центре Уфы

У убитого мужчины остались жена и дети Фото: vk.com

Уфимка, которая оказалась на месте убийства юриста Александра Елисеева, рассказала, как происходила расправа над 33-летним мужчиной.

Напомним, что страшная история произошла в историческом центре Уфы на улице Пушкина днем 17 марта. По предварительной версии, прямо посреди улицы 49-летний бизнесмен Станислав Яшин Нанес несколько ударов ножом в грудь юристу Александру Елисееву и цинично бросил его умирать. Вскоре после этого нападавший попытался свести счеты с жизнью, но, по данным «КП-Уфа», медикам удалось спасти его. Предполагается, что конфликт мог начаться из-за крупного долга бизнесмена – убитый представлял интересы его кредитора Сергея Веремеенко.

Журналисты видеоагенства «Ruptly» выяснили, что предшествовало жуткому конфликту. Они поговорили с девушкой, которая стала очевидцем происшествия.

- Он его пырнул два раза в машине. Потом он (юрист – Ред.) бежал по улице Пушкина, и никто не мог его спасти. В итоге ему нанесли пять ножевых ранений. Конфликт начался из-за работы. Убийца не был клиентом убитого. Он, наоборот, взымал с него что-то, - рассказывает очевидец.

По последним данным, сейчас нападавший находится в больнице. В Следкоме Башкирии подтвердили версию «КП-Уфа» о том, что конфликт начался из-за профессиональной деятельности мужчин. По факту убийства сыщики возбудили уголовное дело.

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