Следствие озвучило свою версию убийства юриста в центре Уфы

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Следственный комитет Башкирии озвучил свою версию убийства юриста Александра Елисеева. Напомним, 33-летнего мужчину зарезали сегодня днем, 17 марта, на улице Пушкина. Злоумышленник повалил правозащитника на землю и нанес несколько ударов ножом, после чего скрылся и попытался свести счеты с жизнью, но ему этого сделать не удалось. Погибший за несколько секунд до своей смерти назвал имя предполагаемого убийцы – Стас Яшин. Сейчас напавший на юриста 49-летний мужчина находится в больнице. СК возбудил против него уголовное дело об убийстве. Вот что заявляет правоохранительное ведомство в официальном релизе:

– Вблизи Арбитражного суда республики между двумя мужчинами произошел конфликт, поводом для которого послужило судебное разбирательство, где мужчины являлись оппонентами. Во время ссоры подозреваемый повалил 33-летнего потерпевшего на землю и ударил его несколько раз ножом, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Впоследствии подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, однако, умысел свой довести до конца не смог, в настоящее время он госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают руководитель и следователи местного следственного отдела. Допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины конфликта и другие обстоятельства преступления.