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Происшествия17 марта 2021 14:07

Появилось видео с места убийства юриста в центре Уфы

Злоумышленник нанес ему несколько ударов ножом
Эльвина АПАРИНА
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Злоумышленник повалил правозащитника на асфальт, а затем нанес несколько ударов ножом в область сердца.

Уфу шокировало преступление, которое произошло 17 марта днем на улице Пушкина. Здесь на глазах у очевидцев был убит юрист по уголовным делам Александр Елисеев. В сети появилось видео, на котором видно как злоумышленник повалил правозащитника на асфальт, а затем нанес несколько ударов ножом в область сердца. Поначалу была информация, что убийцей оказался клиент, однако потом она не подтвердилась.

После совершенного преступления мужчина скрылся с места ЧП. Через некоторое время его найдут раненым – он пытался покончить с собой, но не вышло.

В произошедшем разбираются правоохранители.

Криминал