«Сказал раздевайтесь и предложил денег»: спасенный от педофила мальчик о том, как остался наедине с извращенцем

Уже третий день вся Башкирия обсуждает новость об аресте 33-летнего уфимца, который убил предполагаемого педофила, домогавшегося до двух подростков. Сейчас Владимир Санкин находится под домашним арестом, а его родственники и друзья создали петицию, в которой требуют освободить «народного героя» и «защитника детей» от уголовного преследования. В настоящий момент петицию подписали уже более 37 тысяч жителей России.

Однако во всей истории есть несколько спорных моментов: почему Санкин сам набросился на извращенца со штакетиной, а не вызвал полицию, действительно ли погибший домогался до подростков или только угрожал, а главное – зачем вообще мальчишки пошли в квартиру к пьяному незнакомому мужчине. «КП-Уфа» удалось поговорить с одним из подростков, и тот рассказал свою версию случившегося.

«УГРОЖАЛ ТОПОРОМ, КОТОРЫЙ ЛЕЖАЛ В ШКАФУ»

Напомним, что все произошло поздним вечером 30 января, когда Санкин возвращался домой, и в районе остановки «Гастелло» к нему подбежал перепуганный подросток и попросил о помощи: мол, его друга хотят изнасиловать. Мужчина тут же бросился спасать ребенка: забежал в квартиру, вытащил хозяина за грудки на улицу и начал бить: сначала кулаками, а потом полутораметровой штакетиной. Стоит отметить, что оба были сильно пьяны, поэтому и сам Владимир не мог трезво оценивать свои действия: наказывал здесь и сейчас, вместо того чтобы вызвать полицию. В итоге полицию и скорую вызвал уже сосед, наблюдавший за происходящим из окна. Избитый мужчина скончался в карете скорой помощи, а самого Санкина забрали в отделение, а позже предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

- Мы стояли в подъезде. Мужик позвал нас, чтобы что-то показать, дать какую-то вещь, мы спрашивали, что именно, но он точно не сказал, - рассказывает 13-летний Дамир Ведерников (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены – ред.) – Мы сначала не хотели идти, но потом мой друг Рафис сказал – пойдем, посмотрим. Мы зашли в коридор, в комнату не проходили. Мужчина снял куртку, а потом сказал нам - раздевайтесь, снимайте штаны. Мы отказались, а потом он нам предложил деньги – сначала сто, потом пятьсот рублей.

На вопрос, почему двое подростков (не 7-10 лет все таки) не смогли дать отпор пьяному мужчину в возрасте, Дамир ответил, что они пытались, но «мужик был сильнее».

- Потом он стал нам угрожать топором, он его не доставал, но сказал, что лежит в шкафу. Нам было страшно, мы испугались. Дверь была открыта, Рафис успел убежать, а я не успел, - объясняет подросток.

Школьник уверяет, что смутно помнит все происходящее из-за страха и стресса. В какой-то момент он подумал, что нужно снимать происходящее и домогательства на телефон, но потом испугался расправы и не стал этого делать. Когда в квартиру вбежал Владимир и вытащил пристававшего к детям мужчину на улицу, школьники не сразу убежали, а как оказалось – стояли рядом и наблюдали за расправой со стороны, и только когда сосед вызвал полицию, поспешили разбежаться по домам.

На вопрос, почему все же дети рискнули пойти в квартиру к пьяному незнакомому мужику, Дамир так и не смог дать четкого ответа: мальчик объясняет, что им захотелось посмотреть на «интересную штуку».

- Мой друг зашел первым. Я ему сказал - лучше не заходи, но он не послушал, поэтому я пошел за ним, - растерянно отвечает школьник.

Сейчас подростки стараются забыть происходящее, как страшный сон. Они уверяют, что отделались сильным испугом и благодарны Владимиру, потому что он их спас. Мы не стали выпытывать у ребят откровенные подробности домогательств, потому что считаем неэтичным расспрашивать об этом 13 и 14-тилетних мальчишек, которые и так пережили огромный стресс. В этом будет разбираться уже следствие. Факт того, что пьяный мужчина предложил детям раздеться за деньги, а потом начал угрожать убийством за неисполнение требований, уже говорит о многом.

К тому же, стоит напомнить, что этот же мужчина не так давно освободился из колонии строгого режима. где провел 11 лет за сексуальное насилие над ребенком. И слабо верится в то, что добрый дядя реально хотел напоить ребят чаем с конфетами. Впрочем, в отношении погибшего следователи также возбудили уголовное дело, которое, скорее всего, закроют по причине смерти обвиняемого.

"КП-Уфа" следит за развитием событий.