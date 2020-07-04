2020-07-04T09:56:11+03:00
Происшествия

Дело уфимца Владимира Санкина, обвиняемого в убийстве предполагаемого педофила, рассмотрит суд присяжных

Об этом заявил его адвокат Шота Горгадзе
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Вчера, 3 июля, в своем аккаунте в Твиттер знаменитый адвокат Шота Горгадзе заявил, что дело его подопечного уфимца Владимира Санкина будет рассматривать суд присяжных. Громкое дело будет передано в суд уже осенью.

- Дело Владимира Санкина из Уфы, который обвиняется в убийстве педофила (а я считаю, что обвиняется он в спасении детей) рассмотрит суд присяжных! Я рассчитываю на оправдательный вердикт! Формирование коллегии присяжных начнется уже этой осенью, - написал Шота Горгадзе.

Напомним, уфимец Владимир Санкин обвиняется в убийстве предполагаемого педофила. Следком по Башкирии возбудил в отношении него уголовное дело по статье «Убийство» и «Разбой». Свою вину он не признает. Позиция защиты строится на том, что Санкин защищал двоих мальчиков от возможного извращенца.Тем не менее сейчас он находится под домашним арестом.

По версии следствия обвиняемый забил до смерти мужчину, который, якобы, силой удерживал у себя дома двоих несовершеннолетних. В следкоме по Башкирии также отмечали, что во время избиения Санкин отобрал деньги у своего оппонента. Ранее как сам Владимир, так и предполагаемый педофил, привлекались к уголовной ответственности.

Подробнее об этой истории в материале «КП-Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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