2020 год выдался богатым не только на события, но и на персон, которых обсуждала вся Башкирия. Отметим, что о многих до недавнего времени никто и не знал вовсе. «КП-Уфа» подводит итоги уходящего года и расскажет, кто и чем прославился в этот непростой год.ЭЛЬЗА СЫРТЛАНОВАКто такая Эльза Сыртланова, теперь знает почти каждый житель Башкирии. Бывший главврач РКБ имени Куватова прославилась, увы, не своими успехами на медицинском поприще, а вспышкой коронавируса в крупнейшей клинике республики. Напомним, что с 6 апреля больница была закрыта на карантин – в медучреждении заразилось более 200 человек, в том числе и медиков. Здесь же от коронавируса умерла мать популярного артиста татаро-башкирской эстрады Анвара Нургалиева.Так Эльза Сыртланова в начале марта ездила в отпуск в США и вышла на работу без двухнедельной самоизоляции. Сама она заявляла, что анализы на COVID-19 у нее отрицательные, и после ее отпуска ситуация с коронавирусом в России еще не было столь напряженной. В итоге Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова по собственному желанию в середине мая. А 26 июня, во время празднования Дня медика, она получила из рук главы Башкирии Радия Хабирова почетную грамоту.ДОКТОР ГЛЕБОВПрорыв года – именно так можно сказать о докторе Глебе Глебове, который тоже прославился в Башкирии во время эпидемии коронавируса. Ничем не примечательный медик в своем Инстаграме выразил недовольство по поводу концерта в День республики, который собрал десятки тысяч людей в одном месте в тяжелое коронавирусное время.Геноцид – именно так он назвал это мероприятие, а также изменил свое отношение к когда-то уважаемому им Юрию Шевчуку. Врач получил колоссальную поддержку в соцсети – его пост «репостили» все, кому не лень. На Глебова стали подписываться уфимцы и жители других городов. Тогда-то он понял – надо вести блог. Глебов стал выкладывать полезные посты о лечении и течении ковида, реабилитации, давать полезные советы. Каждый его пост набирал тысячи просмотров, а таргетированная реклама помогала набирать подписчиков. Приглашали его выступить и в СМИ, а медик с удовольствием соглашался. В конце ноября Глебов выпустил методичку в печатном виде, в которой собрал все полезное о коронавирусе. Сейчас у него в Инстаграме свыше 50 тысяч подписчиков. Многие писали ему, что Башкирии нужен такой министр здравоохранения.АЗАМАТ АБДРАХМАНОВОбычно о главах районов пишут очень мало и в рамках информационной повестки. А вот кому-то удается попасть в громкий скандал и стать печально знаменитым на всю республику. Например, Азамат Абдрахманов – глава Ишимбайского района. Дурную славу обрел он во время протестов под Куштау, когда жители Башкирии пытались отстоять гору от разработок БСК.Тогда особое возмущение жителей района вызвало поведение главы администрации в лагере защитников шихана Куштау. По словам присутствующих, чиновник собственноручно опрокидывал в лагере палатки вместе с находившимися в них вещами, а также матерился, рекомендуя активистам «…» (уезжать – Ред.) из лагеря.- Я у себя в районе, а вы приезжие! - якобы кричал он при этом.Жители Башкирии требовали его отставки, выходили на стихийный митинг к зданию администрации Ишимбайского района в Башкирии. Но Абдрахманов так и остался на своем месте.СЕРГЕЙ ГРЕКОВВ этом году все узнали, кто такой Сергей Греков. Теперь никому ранее неизвестный бизнесмен из Ишимбая ни много ни мало возглавляет администрации Уфы. 16 декабря депутаты горсовета Уфы собрались на внеочередное заседание, на котором им и представили нового первого заместителя мэра, сразу же получившего статус врио сити-менеджера столицы.- У него безупречная деловая репутация, - подчеркнул руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, характеризуя Сергея Грекова.Пока о Грекове известно не так много – в 2013-2018 годах он был депутатом Госсобрания-Курултая пятого созыва, членом фракции «Единая Россия». Избирался по Стерлитамакскому избирательному округу, куда территориально входит его родной город. А вплоть до прихода в мэрию Уфы занимался бизнесом.МОРГЕНШТЕРН22-летний уроженец Уфы Алишер Моргенштерн стал самым заметным российским представителем шоу-бизнеса. Пока другие артисты сокрушались потерям дохода из-за пандемии, парень стал долларовым миллионером и открыл ресторан в центре Москвы. Заработал Моргенштерн, в основном, на роликах и клипах в YouTube.Как признается сам рэпер, за успешный 2020-й он только одних ювелирных украшений напокупал на 5 миллионов рублей, плюс приобрел несколько представительных дорогостоящих автомобилей. Общий его доход составил более трех миллионов долларов.