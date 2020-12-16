Врио мэра Уфы стал бизнесмен из Ишимбая Сергей Греков

Бизнесмен Сергей Греков вошел в состав городской администрации по решению депутатов горсовета Уфы

Уроженца Ишимбая Сергея Грекова представили в качестве врио главы администрации Уфы. Сегодня, 16 декабря, депутаты горсовета Уфы собрались на внеочередное заседание и проголосовали за его назначение. Пока с приставкой и.о. Всего в голосовании приняли участие 27 депутатов при кворуме в 19. «За» проголосовали 27 человек, то есть единогласно. Судьбоносное решение народные избранники приняли в присутствии руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина. Сам глава региона Радий Хабиров не смог присутствовать из-за поездки в Зауралье. Представил Сергея Грекова Александр Сидякин. Он заявил, что врио мэра сегодня был назначен вице-мэром башкирской столицы.

- У него безупречная деловая репутация, - подчеркнул Сидякин, характеризуя Сергея Грекова.

О новоиспеченном чиновнике известно не так уж много. В 2013-2018 годах он был депутатом Госсобрания-Курултая пятого созыва, членом фракции «Единая Россия». Избирался по Стерлитамакскому избирательному округу, куда территориально входит его родной город.

Согласно открытым данным, 52-летний Сергей Греков вплоть до прихода в уфимскую мэрию занимался бизнесом. Высшее образование он получил в Москве – окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова. Карьеру начал в 1993 году в Уфе на предприятии «Нефтегазсервис», где работал инженером. С 1994 по 2000 год занимал аналогичные должности на предприятиях нефтегазовой отрасли в башкирской столице.

Крутой поворот в карьере Сергея Грекова случился в 2000 году, когда он перебрался в Москву. Там он устроился в компанию «ГазТехРесурс» и за четыре года прошел путь от простого инженера до генерального директора, где проработал с небольшим перерывом до 2011 года.

Чуть больше девяти лет назад Сергей Греков вернулся в родной Ишимбай и стал советником гендиректора «Ишимбайского хлебокомбината», где трудился вплоть до февраля 2015 года. Последнее место работы Грекова, по данным официальной биографии – уфимский «Инновационно-производственный центр «Пилот». Компания занимается научными разработками в сфере добычи нефти и газа, а также непосредственно их бурением.

По официальным данным, Сергей Греков был награжден медалями «200 лет МВД», «За верность долгу» и «За укрепление уголовно-исполнительной системы». Есть у него и Орден Преподобного Сергия Радонежского 2 степени.

О семье Сергея Грекова также информации немного. Известно, что он женат и вместе с супругой воспитывает семерых детей – четверых сыновей и трех дочерей.

Сергея Грекова неоднократно называли наиболее вероятным кандидатом на пост мэра Уфы. Сегодняшнее назначение подтверждает наличие у него мэрских амбиций.