Доктор Глебов: «Если я не заступлю в «красную зону», какой я тогда врач?»

О том, как медик полгода не видел маму, принимал за смену десятки пациентов – в материале «Комсомолки».

В гости в «Комсомолку» зашел врач-хирург Глеб Глебов, который в настоящее время работает инфекционистом в «красной зоне» в новом госпитале в Зубово. Он, как и многие другие медики, прошел экспресс-обучение на инфекциониста и встал на передовую в борьбе с коронавирусом в Башкирии. Широкой публике врач знаком благодаря своим постах в соцсетях, в которых откровенно рассказывает обо всех проблемах в своей работе и дает практические советы по борьбе с коронавирусом. О том, как медик полгода не видел маму, принимал за смену десятки пациентов – в материале «Комсомолки».

«НЕ ОБНИМАЛ МАМУ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА»

- Страшно было заходить в красную зону в первый раз? Какого это?

- Поначалу да. Это была какая-то неизведанность, ты не знал, чего ждать, было страшно. А потом привык и стал относиться к этому проще. Сегодня уже заходишь туда, как к себе домой. Даже противочумный костюм стал как вторая кожа. Мы уже ко всему привыкли и адаптировались, получили новые костюмы от нефтяного университета – они тоже хорошо защищают, но сделаны более дышащими, начали мазать очки средством для мытья посуды, чтобы они не потели.

- Вы сами решили вступить в «красную зону»?

- Я помню, сидел разговаривал с мамой, поделился планами, она отговаривала меня, говорила, что я рискую, но я железно решил, что хочу помочь людям. Я подумал, если я не пойду туда, зачем я тогда учился на врача? Чтоб в сложное время не помочь людям?Это не про меня.

- Как поменялись ваши чувства с первого дня работы и сейчас?

- Теперь я живу этим. Все остальное просто ушло на второй план. Мама сейчас поддерживает меня тоже, но просит быть максимально аккуратным.

- С мамой редко видитесь?

- Мама находится в группе риска, я переживаю за нее. Пожалуй, я не обнимал ее месяца четыре. Благо, в век технологий можно посмотреть друг на друга через телефон каждый день.

«АНТИБИОТИКИ НЕ ПОМОГУТ ПРИ КОВИДЕ»

- Вы очень популярны в Инстаграме. Многие вас знают, как доктора Глебова. Что стало причиной ведения блога?

- Я не считаю себя блогером. Интерес к моей странице у жителей Башкирии появился после того, как в республике провели опен-эйр «Зеркало». Я выразил свое недовольство в социальной сети по поводу этого фестиваля, и это многие подхватили. Второй момент был, когда в Уфе День республики отметили большим концертом. Почему люди, которые пошли на него, не подумали о своих родных и близких, о врачах? Сейчас это, конечно, уже неважно. Мы не спрашиваем перед госпитализацией, был ли человек на концерте ДДТ. Я получил много откликов на пост про это, было много репостов, комментариев. А потом мне начали задавать вопросы – что делать, как быть, если у тебя коронавирус? И я решил вести разъяснительную работу – пишу полезные посты, помогаю людям, консультирую в онлайне. К сожалению, даже у многих терапетов нет знаний о том, как лечить коронавирус. Мало кто знает, что нельзя с первого дня назначать антибиотики.

- Почему? С чем это связано?

- Коронавирус не лечится антибиотиками, они лечат лишь последствия – бактериальную пневмонию в случае осложнений. Если пневмония развивается на 6-7 сутки, а антибиотики колют уже с первого дня, то на восьмые сутки они бесполезны – тоже самое, что воду колоть. Все из-за того, что развивается антибиотикорезистентность. Такие темы тоже начал развивать в Инстаграме и получил много отклика. На данный момент больше 3000 консультаций провел в онлайне. Они нужны, они востребованы, поэтому я занимаюсь этим.

- Какой график врача из ковидного госпиталя?

- Я заступаю в ночь к 8 часам вечера и работаю до 8 утра. В первую очередь осматриваю тяжелых пациентов, консультирую их, смотрю за состоянием. Параллельно принимаю поступающих больных, и так до 8 часов утра. Вообще мы все, врачи, стали как семья, все выполняют свой долг. Среди наших медиков нет такого, кто сказал бы в 8 вечера, мол, все, мой рабочий день окончен, я пошел домой. Все работаем до победного, потому что времени в смене (12 часов) не хватает, чтобы выполнить всю работу. Нужно понимать – мы выполняем свою работу для бумажек или же для людей? Мы не следим за временем, а просто лечим.

- Сколько вас в смене?

- Ночью я дежурю один, на 85 человек. Днем нас несколько врачей.

Врачей ковид-госпиталей редко увидишь без противочумных костюмов и масок Фото: Эльвина АПАРИНА

САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ – СЕЙЧАС

- Какой был самый тяжелый месяц?

- Самый тяжелый период – это сейчас. Я надеюсь, что это действительно пик. В феврале 2021 года по прогнозам моих опытных коллег все закончится, выработается коллективный иммунитет.

- Какая категория людей болеет сейчас?

- Вирус омолодился. До сегодняшнего дня было много больных 45 лет и старше, теперь же есть и 30, 35-летние.

- Молодежь без хронических легко перенесет ковид?

- Да, должно пройти все в легкой форме, но опять-таки все индивидуально.

- Новый госпиталь в Зубово. Что можете сказать о нем?

- Скажу одно – если бы его не было, все бы задохнулись. Клиника выстроена правильно, продуманы все зоны выходов, входов, кислородные точки.

- Сколько лечится среднестатистический ковид-пациент?

- Все индивидуально. К нам поступают люди с большой антибиотикорезистентностью, которые с первого дня лечились антибиотиками, и у них лечение протекает тяжелее. Мы должны подбирать те лекарства, которые ему подойдут. Нет определенных рамок. Мы выписываем только полностью вылеченных пациентов – пусть он лежит 2 недели или месяц. Но домой мы его отпустим только полностью здоровым, кто бы что нам, врачам, не говорил. К сожалению, люди с большим поражением легких могут стать инвалидами после перенесенногокоронавируса, они становятся кислородозависимыми. Родственники покупают им кислородные концентраторы, с которыми они живут всю оставшуюся жизнь. Но зато они живы. Иммунитета после коронавируса хватает на полгода, то есть, то, что кто-то переболел – это не панацея. Нужно беречь себя и потом.

- Когда выработается коллективный иммунитет?

- Он появится после того, как в республике переболеет 2/3 населения (в регионе должны переболеть ковидом примерно 2 700 000 человек. – Ред.).

ВРАЧ КОВИД-ГОСПИТАЛЯ – НЕМНОГО ПСИХОЛОГ

- Можете рассказать о самом тяжелом дне в госпитале?

- Я помню первую смену в Зубово. За ночь я принял 37 человек, ни минуты отдыха. Это мне очень запомнилось. Это было мое первое дежурство, с медперсоналом я был еще не знаком, но все мне помогали, и я сразу понял, в какой прекрасный коллектив я попал. Работа врача ковид-госпиталя – это еще и работа психологом. Когда я захожу в палату, прошу больных улыбаться и говорю – кто улыбается, тот быстрее выпишется. Это правило госпиталя. Стоит напоминать пациентам, что на болезни жизнь не закончилась и даже при большом поражении. Всех дома ждут, надо стараться жить ради близких.

- Через сколько дней переболевший ковидом перестает быть опасным для окружающих?

-После того, как человек заболел, на 11-ый день он перестает быть заразным. Но это все же индивидуально, мы выписываем из больницы с одним или двумя отрицательными анализами.

- Как сейчас обстоят дела с коечным фондом в госпитале?

-Когда я заступал в больницу, в палате было по три койке, потом поставили четвертую. В коридоре было две койки – теперь они полные. А сегодня забит и холл – кровати ставят между блоками. Мы принимаем пациентов по максимуму и стараемся перевести их в палаты максимально быстро. Койки койками, лучше вылечиться в коридоре или холле, чем умереть дома. Периодически забивается реанимационный блок, там всего 30 мест. Нам в Зубово не хватает реаниматологов. Реанимационный больной – тот, рядом с кем нужно все время находиться и жить. Этим врачам памятники надо ставить и медали давать.

- Где легче всего подхватить вирус?

- Общественный транспорт – люди рискуют, пользуясь им. Далее идет поход в поликлинику. На третье место я бы поставил очереди на компьютерную томографию, на четвертом и пятом – крупные магазины и торговые центры.

- Какие советы вы можете дать населению?

- Нужно научиться помогать друг другу, быть более терпеливыми, все устали, но скоро все кончится. Носите маски не только для того, чтобы не заболеть, но для того, чтобы не заразить других, если являетесь носителем, соблюдайте дистанцию.